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Федеральные земли ГерманииНовостиБюджетная процедура

Предложенный расширенный бюджетный план - Власти намерены увеличить расходы

Предложен Долгосрочный финансовый план на сумму в несколько миллиардов евро на годы 2025 и 2026: Расходы превышают доходы. Заимствования произойдут только в 2026 году.

 and  Melissa Williams
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Бюджетный план, предлагаемый на 2025 и 2026 годы, предусматривает миллиарды долларов.
Бюджетный план, предлагаемый на 2025 и 2026 годы, предусматривает миллиарды долларов.

- Предложенный расширенный бюджетный план - Власти намерены увеличить расходы

Руководство Рейнланд-Пфальца дало зеленый свет своему предложенному двухуровневому бюджету на ближайшие два года. Согласно этому предложению, расходы на 2025 год запланированы в размере примерно 25,16 миллиарда евро, что на более чем 10% превышает текущие расходы, как было объявлено правительством во главе с премьер-министром Александром Швайцером (СДПГ) в Майнце. В 2026 году расходы запланированы к увеличению до 25,45 миллиарда евро.

В отличие от этого, ожидаемые доходы на 2025 год составляют 24,22 миллиарда евро, а на 2026 год - 25,08 миллиарда евро. В следующем году не планируется брать новые займы, а вместо этого будут использованы резервы, в то время как чистый заем в размере 363,0 миллиона евро запланирован на 2026 год в предложенном бюджете.

Неудивительно, что наибольшее индивидуальное бюджетное выделение приходится на Министерство образования. Предложены сокращенные выделения на следующие годы для Министерств науки, здравоохранения, внутренних дел, окружающей среды и экономики.

После решения кабинета министров предложенный двухступенчатый бюджет будет передан в земельное собрание, где будут изучены цифры. После детальных обсуждений в комитете по бюджету и финансам окончательное решение будет принято парламентом, действующим в качестве законодателя бюджета.

Предложенный двухступенчатый бюджет Рейнланд-Пфальца на ближайшие два года включает подробную бюджетную процедуру распределения средств. Эта бюджетная процедура будет тщательно изучена земельным собранием, прежде чем она станет обязательным законом о бюджете.

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