- Предложение стула в качестве альтернативы Кальзоне или споры вокруг "эстетической переподготовки" Джиджи

День 9 в джунглях, день желаний на чувственные удовольствия среди десяти решительных лагерных товарищей. Сара К. пытается оставаться позитивной: "Эй, мы действительно пытаемся извлечь максимум из гороха: есть хрустящие, мягкие и гороховые котлеты", - перечисляет она. Вкус, судя по лицам Франчески Росси и Ханса-Петера Шмидта, не впечатляет. Но Шмидт, крутой парень, не позволил банке гороха взять над ним верх. "Горох может и не быть вкусным, но никто не умер от его потребления", - замечает он, автор бодрых мотивационных цитат.

Давайте обратимся к королеве кулинарных удовольствий, Изабелле Giordano. Она вспоминает сочный мяч и резюмирует кулинарные горести как обычно: "Я умираю! Я п-а-д-а-ю!", - стонет 45-летняя, представляя себе exaggerated качение глазами.

Младшая часть Giordano, Франческо Бирофьо, уже голодает и видит еду повсюду: "Где бы я ни смотрел, я вижу еду. Я смотрю на землю, я вижу ломтик пиццы!", - сетует он. Бирофьо достаточно слаб, чтобы спотыкаться о деревья и потолки пещер. Франческа Росси проявляет заботу о здоровье Бирофьо: она дает ему больше ответственности и назначает его новым лидером команды.

Бирофьо Сражается как Лидер Лагеря

Бирофьо не в восторге. "Я не хочу быть боссом. Ты должен планировать и делать и планировать и... планировать", - ворчит он. В своей первой речи он заявляет свою позицию: "Делайте, что хотите, и оставьте меня в покое. Инициатива, люди!" После того, как кажется, что прошла вечность, Бирофьо уже утомлен стрессовой ролью лидера и спрашивает себя: "Почему я ношу этот груз? Я слишком красив, чтобы работать, чувак! Зачем я стал звездой реалити-шоу? Не для того, чтобы работать!" Во время поиска забытых вещей у Фридерики он принимает драматическое решение: "Только шоу для свиданий в моей жизни отныне!", - клянется он.

Это много гороха или мало мячиков? В любом случае, Бирофьо начинает размышлять, сидя в одиночестве у ручья: "Я пришел как настоящий Казанова...", теперь он только хорош для "Дерьмо". И тогда время, когда он был на вершине: "Я летел на Марс. Я даже посадил флаг на Марсе", - говорит звезда реалити-шоу, внезапно серьезно: "Я был наглым. Я сожалею - действительно, от всего сердца".

Как Бирофьо переходит от "Я буду один" к "Я буду отцом" всего за несколько мгновений, остается одной из многих тайн Бирофьо. "Цель жизни - стать отцом", - заявляет он, улыбаясь Йонасу Хаберманну. "Просто люби и будь любимым!", - кажется, он нашел мир. Хаберманн остается скептичным и спрашивает, будет ли он когда-нибудь "дарить любовь" в ответ? Бирофьо: "Физически или эмоционально? Ох, я должен выбраться отсюда!"

Дэнни Шэфер: "Ментальная добавка"

Песня, которую также может исполнить Дэнни Шэфер. "Говорят 'иди работать', но эта работа сначала делает нас ментально 'Зугабе'", - говорит она в интервью Саре Кнаак. "Конечно, мы получаем много денег, но мы также много отдаем", - говорит звезда "Прощай, Германия". Так нация телезрителей знает больше о Шэфер, ее покойном муже Андреасе и ее трех детях, чем некоторые из своих родственников. Все разделено, даже самые интимные переживания. На этот раз Шэфер делится своей многолетней депрессией, вызванной токсичными отношениями до Андреаса, и тем, как терапия ей помогла.

В то время как общение между этими двумя женщинами сильное, попытка примирения между Сарой и Юлианой терпит неудачу. Зигель по-прежнему считает приемлемым сравнивать Сару со офицером СТАСИ. "Это просто обычное общение", - говорит она, предлагая Саре "просто поискать в Интернете", если она не понимает. Фразы типа "У меня никогда не было более утомительного собеседника, чем ты" и "Ладно, тогда говори, когда закончишь" в ответ на "Я пытаюсь поделиться своими чувствами с тобой" также являются "обычными"? Можно только надеяться, что это все большая недопонимание. Удивительно, но младшая Кнаак не позволяет 49-летней Зигель ее запугивать: "Юлиана могла бы быть возрастом моей матери. Но она даже не может сказать 'извини'. Я ставлю здесь свою позицию".

Игра "Парадиз-игры" в джунглях доводит Кнаппика и Элену Мирас до предела. Они убедили себя, что один из них должен уйти (что не было правдой), и их нервы сдали даже при простых вопросах. Элена, можешь назвать несколько имен львов из "Короля Льва"? "Пумба, Зумба и Тамба?" Назови четыре африканские страны? "Манбия, Танзания, Брайтон-нечто? Я в тупике!" Так как ни Сара, ни Элена не смогли забросить звезды за мачту, ужина не было - голод, должно быть, был ощутим.

В конце концов, источник мудрости, Кадер, поделился своей ежедневной мудростью: "Все здесь перестанут существовать через сто лет - даже съемочная группа", - сказал 51-летний. Несмотря на поедание всего искусственного сыра.

В разгар своей борьбы в джунглях участники лагеря обсуждают возможность постройки лагеря в джунглях, и Бирофо предлагает: "Может, стоит подумать о создании лагеря где-нибудь в джунглях." Позже, сталкиваясь с различными трудностями, Сара Кнаак предлагает: "Возможно, мы могли бы построить небольшой лагерь в джунглях для отдыха и расслабления."

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