- Предложение Союза, которое хотел бы получить министр Беренс: Считается непрактичным

После высокоуровневой встречи по миграции министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беehrens, представлявшая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в качестве со-председателя конференции министров-президентов Нижней Саксонии, считает, что необходимы дальнейшие дискуссии между федеральным правительством и землями. Она видит в предложении федерального правительства о новой стратегии борьбы с нелегальной иммиграцией потенциальный способ сократить возможности и мотивацию для дальнейшей миграции из других стран ЕС в Германию. Однако она подчеркивает важность интенсивных дискуссий и реализации этого плана, что требует дальнейших переговоров между федеральным правительством и землями.

Что касается отсутствия консенсуса в ЕС, Беehrens выразила разочарование, сказав: "Меня расстраивает, что ЕС, кажется, изначально настроен на провал переговоров". Требование ЕС об отказе в пересечении границ она сочла "непрактичным".

По словам правительственных источников, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (также от СДПГ) предложила, чтобы в будущем федеральная полиция при нелегальном въезде и заявлении на убежище проверяла, несет ли ответственность другая страна ЕС за процедуру предоставления убежища, и допрашивала иностранца. Для этого могли бы быть использованы данные Eurodac. Если имеются места содержания, федеральная полиция могла бы ходатайствовать перед соответствующим судом о содержании под стражей из-за риска побега.

Затем Федеральное управление по делам миграции и беженцев могло бы инициировать ускоренную процедуру возвращения в ответственную страну в соответствии с правилами Дублина. Если содержание под стражей невозможно, фиксированное назначение и обязательство по месту жительства могли бы служить альтернативой.

СДПГ, представленная министром внутренних дел Нижней Саксонии Даниэлой Беehrens на конференции министров-президентов, разделяет мнение Беehrens о необходимости интенсивных дискуссий с федеральным правительством для реализации предложения федерального правительства, которое предусматривает использование новой стратегии для сокращения возможностей и мотивации для нелегальной иммиграции из других стран ЕС. Несмотря на то, что федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер предложила использовать данные Eurodac для проверки ответственности за процедуры предоставления убежища в других странах ЕС, СДПГ в целом может приоритетнее считать необходимыми обширные переговоры между федеральным правительством и землями.

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