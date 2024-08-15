- Предложение для женщин, пострадавших от насилия <unk> Начать в Берлине

Для женщин, стремящихся вырваться из круга домашнего насилия, федеральная полиция запустила новую инициативу в крупных городских железнодорожных станциях. Федеральный министр внутренних дел Наocup Фэссер (СДПГ) посетила первый такой пункт контакта для женщин, пострадавших от насилия, на берлинском Ostbahnhof. Она объявила, что подобный центр будет открыт в здании федеральной полиции в Кёльнском главном вокзале позже в этом году.

Идея состоит в том, что жертвы домашнего насилия часто находятся под строгим контролем своих обидчиков. Поэтому им может быть легче обратиться в службу полиции, работающую круглосуточно, в оживленном месте, таком как железнодорожный вокзал, чем в местное отделение полиции.

Центр на берлинском Ostbahnhof расположен в углу возле фаст-фуда. Комната для бесед с женщинами более уютная, чем типичные служебные помещения полиции.here. Специально обученные женские полицейские офицеры доступны для контакта с женщинами.

Если этот новый подход окажется успешным, подобные центры могут быть открыты в других железнодорожных станциях, сказала Фэссер. Женщинам нужна лучшая защита от домашнего насилия. Согласно последнему полицейскому отчету, около 256 000 человек стали жертвами домашнего насилия в прошлом году, из которых 70% - женщины. В целом, полиция зафиксировала увеличение на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

Специально обученные женские полицейские офицеры в центре предоставляют конфиденциальную поддержку и помощь нуждающимся женщинам. Кроме того, полицейское управление подчеркивает важность наличия таких центров на крупных городских железнодорожных станциях, обеспечивая легкий доступ для жертв, ищущих помощи.

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