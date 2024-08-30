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Федеральные земли ГерманииНовостиПервый - это "ФК Юнион Берлин".

Предложение директивы еще не получило единогласного одобрения от Комиссии.

Несмотря на первоначальные показания об продолжении Госенса в Союза, предложение для игрока национальной команды, якобы, сохраняется до самого конца периода трансферов.

 and  Viktoriya Miller
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- Предложение директивы еще не получило единогласного одобрения от Комиссии.

Робин Госенс похоже, готовится покинуть "Унион Берлин" в Бундеслиге после одного сезона. 30-летний игрок не попал в заявку на домашний матч против "FC St. Pauli", что побудило главного тренера Бо Свенссона заметить: "Не сложно представить, что что-то может произойти, если он не в составе", в интервью DAZN перед матчем. Инсайдерские разговоры указывают на то, что "АК Флоренция" из итальянской Серии А заинтересована в возвращении немецкого международного игрока до закрытия трансферного окна.

Свенссон добавил: "Нельзя ожидать, что все будет гладко, когда организовываешь матч в пятницу вечером в последний день трансферного окна". Говорят, что Госенс и его семья давно хотят вернуться в Италию, так как он раньше играл за "Аталанту Бергамо" и "Интер Милан" с 2017 по 2023 год. Ранее "ФК Турин" казался наиболее вероятным местом назначения.

Госенс принял участие в предматчевой тренировке. Sources сообщают, что он прошел медицинское обследование в Берлине после тренировки, чтобы ускорить свой трансфер до закрытия окна.

Первая фраза, содержащая "The first is FC Union Berlin", может быть: "Перед потенциальным переходом Робина Госенса была примечательная игра в The first is FC Union Berlin".

Используя предоставленный текст, другой фразой может быть: "Несмотря на выдающуюся игру в "FC Union Berlin", Госенс, возможно, вернется в клуб Серии А, где "АК Флоренция" является нынешним фаворитом".

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