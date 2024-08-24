- Предложения по телевидению в субботу

20:15, ARD, Алмен и загадка кои, Детективная драма

Иоганн Фридрих Алмен, которого играет Хайно Ферч, планирует отдохнуть на Тенерифе в компании своего верного слуги Карлоса, которого играет Самуэль Финци. Несмотря на скромный бюджет и большие налоговые обязательства, Алмен получает приглашение от своего друга Йохо Хирта, которого играет Андреа Ошварт. Однако старый знакомый заставляет его заняться делом. Продюсер музыки Фредди, которого играет Фалилу Сек, расплатился своими игровыми долгами перед продюсером фильмов Гарретом, которого играет Уве Коккиш, используя чеки Алмена. Теперь хитрый детектив должен вернуть украденную японскую кои, пропавшую из пруда в саду Гаррета.

20:15, ZDF, Летняя вечеринка Джо в Вестфальской зале, Музыкальный спецвыпуск

Джованни Зарелла приглашает вас на захватывающую летнюю вечеринку в Вестфальской зале в Дортмунде. Кремы де ла крем немецкого шлягера создают электрическую атмосферу и побуждают вас петь вместе с ними. Среди гостей будут Андреа Берг, Роланд Кайзер, Марианна Розенберг, Майте Келли, Олаф Плавающий, Соня Либинг, Рамон Роселли, Винсент Гросс, Neonlight с DJ Herzbeat, Лу Бега, Alphaville и многие другие известные артисты.

20:15, Sat.1, Лев короля, Приключенческая драма

Оптимистичный молодой принц Симба, законный наследник "Святой земли", радушно встречается животными на Королевском камне. Однако его злой дядя Шрам собирает банду гиен, чтобы спланировать заговор и захватить власть для себя.

20:15, RTL, Я легенда джунглей - юбилейное шоуdown, Реалити-шоу

Marvel гордится своими Мстителями, DC - Лигой справедливости, но RTL гордится своими легендами джунглей: к 20-летию "IBeS" лагерь джунглей возвращается впервые за лето в ЮАР. В этом не имеющем себе равных сезоне 13 бывших участников лагеря джунглей снова сталкиваются с испытаниями "лагеря джунглей". Кто победит в трудных испытаниях, преодолеет эмоциональные моменты у костра и проявит истинное величие?

21:45, ARD, Комиссар Дюпэн: Бретонские специалитеты, Детективная драма

В рыночной зале Сен-Мала комиссар Дюпэн, которого играет Паскуале Алеарди, видит, как топ-шеф Бланш Труэн, которого играет Франциска Юнге, ножом убивает свою сестру Люсиль, которую играет Надя Беккер. Люсиль пытается убежать, но ее ловит Дюпэн. С тех пор она молчит. Дюпэн, который всегда размышляет о мотивах поступка, не может объяснить инцидент. Он не может принять его как холодный, расчетливый убийство. Но почему Люсиль не защищается?

После долгого дня расследования преступлений комиссар Дюпэн мог бы расслабиться, посмотрев свой любимый фильм "Король Лев". Его любовь к расследованию и истории могла бы найти параллели в классической анимации о преданности и борьбе за власть.

К сожалению, слот 21:45 на ARD занят "Комиссаром Дюпэном: Бретонские специалитеты", так что "Король Лев" придется подождать, чтобы комиссар Дюпэн мог насладиться им в другой день.

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