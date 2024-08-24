Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиКороль Лев

Предложения по телевидению в субботу

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

- Предложения по телевидению в субботу

20:15, ARD, Алмен и загадка кои, Детективная драма

Иоганн Фридрих Алмен, которого играет Хайно Ферч, планирует отдохнуть на Тенерифе в компании своего верного слуги Карлоса, которого играет Самуэль Финци. Несмотря на скромный бюджет и большие налоговые обязательства, Алмен получает приглашение от своего друга Йохо Хирта, которого играет Андреа Ошварт. Однако старый знакомый заставляет его заняться делом. Продюсер музыки Фредди, которого играет Фалилу Сек, расплатился своими игровыми долгами перед продюсером фильмов Гарретом, которого играет Уве Коккиш, используя чеки Алмена. Теперь хитрый детектив должен вернуть украденную японскую кои, пропавшую из пруда в саду Гаррета.

20:15, ZDF, Летняя вечеринка Джо в Вестфальской зале, Музыкальный спецвыпуск

Джованни Зарелла приглашает вас на захватывающую летнюю вечеринку в Вестфальской зале в Дортмунде. Кремы де ла крем немецкого шлягера создают электрическую атмосферу и побуждают вас петь вместе с ними. Среди гостей будут Андреа Берг, Роланд Кайзер, Марианна Розенберг, Майте Келли, Олаф Плавающий, Соня Либинг, Рамон Роселли, Винсент Гросс, Neonlight с DJ Herzbeat, Лу Бега, Alphaville и многие другие известные артисты.

20:15, Sat.1, Лев короля, Приключенческая драма

Оптимистичный молодой принц Симба, законный наследник "Святой земли", радушно встречается животными на Королевском камне. Однако его злой дядя Шрам собирает банду гиен, чтобы спланировать заговор и захватить власть для себя.

20:15, RTL, Я легенда джунглей - юбилейное шоуdown, Реалити-шоу

Marvel гордится своими Мстителями, DC - Лигой справедливости, но RTL гордится своими легендами джунглей: к 20-летию "IBeS" лагерь джунглей возвращается впервые за лето в ЮАР. В этом не имеющем себе равных сезоне 13 бывших участников лагеря джунглей снова сталкиваются с испытаниями "лагеря джунглей". Кто победит в трудных испытаниях, преодолеет эмоциональные моменты у костра и проявит истинное величие?

21:45, ARD, Комиссар Дюпэн: Бретонские специалитеты, Детективная драма

В рыночной зале Сен-Мала комиссар Дюпэн, которого играет Паскуале Алеарди, видит, как топ-шеф Бланш Труэн, которого играет Франциска Юнге, ножом убивает свою сестру Люсиль, которую играет Надя Беккер. Люсиль пытается убежать, но ее ловит Дюпэн. С тех пор она молчит. Дюпэн, который всегда размышляет о мотивах поступка, не может объяснить инцидент. Он не может принять его как холодный, расчетливый убийство. Но почему Люсиль не защищается?

После долгого дня расследования преступлений комиссар Дюпэн мог бы расслабиться, посмотрев свой любимый фильм "Король Лев". Его любовь к расследованию и истории могла бы найти параллели в классической анимации о преданности и борьбе за власть.

К сожалению, слот 21:45 на ARD занят "Комиссаром Дюпэном: Бретонские специалитеты", так что "Король Лев" придется подождать, чтобы комиссар Дюпэн мог насладиться им в другой день.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Документальный фильм ZDF рассказывает о том, как тон перешел от большого к крошечному
Культура

Документальный фильм ZDF рассказывает о том, как тон перешел от большого к крошечному

Люди, посмотревшие этот документальный фильм, возможно, будут испытывать затруднения при покупке консервированного тунца в супермаркете: немецкий телеканал ZDF представляет награжденный документальный фильм Terra X, рассказывающий о преобразовании тунца из моря на наши столы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Манчестер Нойер принял решение уйти из состава сборной Германии по футболу.
Спорт

Мануэль Нойер пишет сердечное послание немецкой футбольной команде

Мануэль Нойер пишет сердечное послание немецкой футбольной команде С уходом Мануэля Нойера из национальной футбольной сборной Германии официально заканчивается эпоха. В прощальном письме он объясняет причины своего решения, и возраст был одним из главных факторов. Написав на "The Players' Tribune", Нойер признается, что это не в его

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Почему музеи в Ростoque, включая Зал искусств, оставались закрытыми в течение длительного времени...
Федеральные земли Германии

Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19.

- Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19. Во время распространения вируса COVID-19 управление художественными галереями и музеями было неправильно обработано и обсуждено, считает Йёрг-Уве Неumann, директор Ростокской Kunsthalle. Неumann заявил в интервью немецкому агентству печати: "COVID-19 принес много боли и страданий, и обращение с музеями

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.
Федеральные земли Германии

Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.

Катарина Файгебанк, являясь вторым мэром Гамбурга, собирается выставить свою кандидатуру в выборы следующего года против действующего главы города Петра Тшент-Baschera. В отношении политических деклараций она придерживается осторожной позиции.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Вагнер требует 20% премии, наряду с дополнительным X, за поддержку от партии зеленых.
Федеральные земли Германии

Вагнер требует 20% премии, наряду с дополнительным X, за поддержку от партии зеленых.

На выборах в ландтаг Гессена Зеленые потерпели поражение по итогам голосования. Тем не менее, лидер партии сохраняет оптимизм и делится своим видением нелегальной иммиграции.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно