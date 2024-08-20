- Пределы звуковых помех в Дрездене во время общественных протестов

В Дрездене предстоящие протесты будут иметь установленные ограничения по звуку. Город установил будущий ориентир в 90 децибел для мероприятий, проходящих на ровной местности. "Это правило распространяется как на обычные, так и на электронные звукоусиливающие устройства."

Выражение своих убеждений страстно является неотъемлемой частью протестов и стационарных собраний в свободном обществе. "Но, уровни звука имеют свои ограничения, так как они могут причинить вред людям."

Превышение этого предела приведет к тому, что организаторы снизят уровень звука или отключат устройства. Новый Саксонский Закон об собраниях, вступивший в силу с сентября, рассматривает неподчинение со стороны участников как административное правонарушение. Те, кто проигнорирует эти требования, рискуют получить штраф.

Недавние измерения показали, что уровень звука на протестах в Дрездене превысил безопасные пределы звуковой экспозиции. "Часто регистрировались значения, превышающие 90 децибел", достигая пика в 108 децибел - на три больше, чем уровень децибел, наблюдаемый на гонке "Формулы 1" с расстояния 30 метров. Эти измерения звука были проведены в ответ на постоянные жалобы соседей, прохожих, полицейских и других сотрудников безопасности, управляющих протестами.

Организаторам предстоящих протестов в Дрездене, возможно, придется скорректировать громкость своей демонстрации, чтобы соответствовать ограничению по звуку в 90 децибел, установленному городом. Превышение этого предела может привести к штрафам для участников, так как неподчинение считается административным правонарушением в соответствии с новым Саксонским Законом об собраниях.

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