Причина смерти Ричарда Симмонса раскрыта.

"Смерть Ричарда была трагической, являясь результатом осложнений после нескольких падений и сердечных заболеваний, которые также сыграли свою роль. Токсикологический анализ не выявил никаких вредных веществ, кроме назначенных Ричарду лекарств," - заявил Томас Эсте, спикер Симмонса, журналу People, ссылаясь на информацию, полученную от офиса коронера округа Лос-Анджелес, который связался с братом Симмонса.

При контакте с CNN Эсте сослался на свое заявление, данное журналу People.

"Семья выражает благодарность за все искренние соболезнования в этот период глубокой скорби," - гласило его заявление.

На момент написания этого текста полный отчет коронера не был опубликован.

Симмонс, известный любитель фитнеса и фигурка на телевидении 80-х, скончался ранним утром 13 июля. Накануне он отметил свой 76-й день рождения. "Сегодня мы потеряли Небесное Существо - настоящее Небесное Существо," - поделился Эсте с CNN после трагических новостей.

После его смерти стало известно, что Симмонс поскользнулся в ванной комнате в свой день рождения, но решил не обращаться за медицинской помощью по желанию своей домработницы. Его нашли без сознания рядом с кроватью на следующее утро.

Ленни Симмонс, его брат, также поделился заявлением с CNN в прошлом месяце.

"Я не хочу, чтобы вы скорбели по моему брату. Я хочу, чтобы вы помнили его за неукротимую радость и любовь, которые он приносил в жизни людей," - написал Ленни Симмонс. "Он действительно заботился о людях. Он обращался к тысячам людей на протяжении всей своей карьеры с предложениями помощи."

Он добавил: "Не грустите. Вместо этого давайте почтить его жизнь."

Он подчеркнул, что его брат был "очень взволнован всеми своими предстоящими проектами".

Несмотря на трагические обстоятельства смерти Ричарда Симмонса, его семья и поклонники продолжают помнить его за радость и любовь, которые он приносил в их жизни через свои проекты в индустрии развлечений. Мир шоу-бизнеса, несомненно, скучает по его неукротимому духу и позитивному влиянию.

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