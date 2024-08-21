Причина смерти Ричарда Симмонса раскрыта.
"Смерть Ричарда была трагической, являясь результатом осложнений после нескольких падений и сердечных заболеваний, которые также сыграли свою роль. Токсикологический анализ не выявил никаких вредных веществ, кроме назначенных Ричарду лекарств," - заявил Томас Эсте, спикер Симмонса, журналу People, ссылаясь на информацию, полученную от офиса коронера округа Лос-Анджелес, который связался с братом Симмонса.
При контакте с CNN Эсте сослался на свое заявление, данное журналу People.
"Семья выражает благодарность за все искренние соболезнования в этот период глубокой скорби," - гласило его заявление.
На момент написания этого текста полный отчет коронера не был опубликован.
Симмонс, известный любитель фитнеса и фигурка на телевидении 80-х, скончался ранним утром 13 июля. Накануне он отметил свой 76-й день рождения. "Сегодня мы потеряли Небесное Существо - настоящее Небесное Существо," - поделился Эсте с CNN после трагических новостей.
После его смерти стало известно, что Симмонс поскользнулся в ванной комнате в свой день рождения, но решил не обращаться за медицинской помощью по желанию своей домработницы. Его нашли без сознания рядом с кроватью на следующее утро.
Ленни Симмонс, его брат, также поделился заявлением с CNN в прошлом месяце.
"Я не хочу, чтобы вы скорбели по моему брату. Я хочу, чтобы вы помнили его за неукротимую радость и любовь, которые он приносил в жизни людей," - написал Ленни Симмонс. "Он действительно заботился о людях. Он обращался к тысячам людей на протяжении всей своей карьеры с предложениями помощи."
Он добавил: "Не грустите. Вместо этого давайте почтить его жизнь."
Он подчеркнул, что его брат был "очень взволнован всеми своими предстоящими проектами".
Несмотря на трагические обстоятельства смерти Ричарда Симмонса, его семья и поклонники продолжают помнить его за радость и любовь, которые он приносил в их жизни через свои проекты в индустрии развлечений. Мир шоу-бизнеса, несомненно, скучает по его неукротимому духу и позитивному влиянию.