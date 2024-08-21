Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Причина смерти Ричарда Симмонса раскрыта.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

Причина смерти Ричарда Симмонса раскрыта.

"Смерть Ричарда была трагической, являясь результатом осложнений после нескольких падений и сердечных заболеваний, которые также сыграли свою роль. Токсикологический анализ не выявил никаких вредных веществ, кроме назначенных Ричарду лекарств," - заявил Томас Эсте, спикер Симмонса, журналу People, ссылаясь на информацию, полученную от офиса коронера округа Лос-Анджелес, который связался с братом Симмонса.

При контакте с CNN Эсте сослался на свое заявление, данное журналу People.

"Семья выражает благодарность за все искренние соболезнования в этот период глубокой скорби," - гласило его заявление.

На момент написания этого текста полный отчет коронера не был опубликован.

Симмонс, известный любитель фитнеса и фигурка на телевидении 80-х, скончался ранним утром 13 июля. Накануне он отметил свой 76-й день рождения. "Сегодня мы потеряли Небесное Существо - настоящее Небесное Существо," - поделился Эсте с CNN после трагических новостей.

После его смерти стало известно, что Симмонс поскользнулся в ванной комнате в свой день рождения, но решил не обращаться за медицинской помощью по желанию своей домработницы. Его нашли без сознания рядом с кроватью на следующее утро.

Ленни Симмонс, его брат, также поделился заявлением с CNN в прошлом месяце.

"Я не хочу, чтобы вы скорбели по моему брату. Я хочу, чтобы вы помнили его за неукротимую радость и любовь, которые он приносил в жизни людей," - написал Ленни Симмонс. "Он действительно заботился о людях. Он обращался к тысячам людей на протяжении всей своей карьеры с предложениями помощи."

Он добавил: "Не грустите. Вместо этого давайте почтить его жизнь."

Он подчеркнул, что его брат был "очень взволнован всеми своими предстоящими проектами".

Несмотря на трагические обстоятельства смерти Ричарда Симмонса, его семья и поклонники продолжают помнить его за радость и любовь, которые он приносил в их жизни через свои проекты в индустрии развлечений. Мир шоу-бизнеса, несомненно, скучает по его неукротимому духу и позитивному влиянию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мюриэль Баумэйстер рада вернуться на работу
Общество

Мюриэль Баумейстер поднимается на вершину горы

Мюриэль Баумейстер поднимается на вершину горы Жизнь у Мюриэль Баумейстер в последнее время была нелегкой. Сначала она призналась в своей алкогольной зависимости, а затем ей диагностировали рак груди. Она признает, что не идеальная пациентка, борющаяся с раком, но сейчас она чувствует себя лучше. Мюриэль открыто рассказала о своем пути с

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
"Риза" завершит Национальный конгресс с шоу, которое Джон Легенд выступит в среду вечером.
Общество

"Риза" завершит Национальный конгресс с шоу, которое Джон Легенд выступит в среду вечером.

Делегаты от партии демократов передали изданию CNN, что на заключительном вечере Демократического Национального Конвента выступит Pink.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.
Политика

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев. Вслед за введением декрета в Венгрии, который лишает украинских беженцев основной защиты, множество украинцев рискуют лишиться жилья. Частные центры размещения беженцев начали выселять украинцев, как сообщает Помощь по миграции. В Коксе, к северу от Будапешта, под надзором полиции примерно

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Спустя семилетнее отсутствие, мелодии возвращаются в концертные залы замка Нойшванштайн.
Федеральные земли Германии

Музыкальное мероприятие в замке Нойшванштайн началось.

С chess 2015 года замок вновь открыл свои двери для музыкальных событий. Организатор introduces an innovative concept. Остаются на расписании четыре вечерних концерта с выступлениями оркестра и камерной музыки во дворике замка.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
В начале нового сезона дебютировал присутствие Мануэля Цендера в клубе SC Магдебург
Федеральные земли Германии

В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах".

- В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах". Гандбол - Команда Бундеслиги SC Магдебург начала свой сезон товарищеским матчем против "ВФЛ Гуммерсбах", который финишировал шестым в прошлом сезоне. Магдебург одержал победу со счётом 33:30 (18:14). Лучшим бомбардиром Магдебурга стал датский игрок

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Иранский законодательный орган поддерживает правительство во главе с президентом Песхкианом.
Главные темы

Иранский законодательный орган поддерживает правительство во главе с президентом Песхкианом.

Иранский законодательный орган поддерживает правительство во главе с президентом Песхкианом. До парламентского голосования Песешкиан признал, что изначально отдавал предпочтение определенным лицам для своего кабинета. Однако, когда он понял, что единодушия нет, он уступил и пошел на компромиссы. Для него достижение консенсуса по составу нового правительства было важнее его предпочтений по

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно