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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Прибывает Туре, еще один опцион для второго места Штутгарт.

ВФБ Шутаггарт формально подписал Эль Билаля Туре. Нападающий сборной Мали joins на временной основе, добавляяyu плотность в атакующую линию.

 and  Yaroslav Smith
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Туре, в прошлом игравший за «Ш Gerec», выбрал «ВФБ Штутгарт» в Бундеслиге и продолжит выступать в...
Туре, в прошлом игравший за «Ш Gerec», выбрал «ВФБ Штутгарт» в Бундеслиге и продолжит выступать в их футболке.

- Прибывает Туре, еще один опцион для второго места Штутгарт.

ВФБ Штутгарт подписал еще одного форварда перед предстоящим сезоном Бундеслиги. Клуб заключил сделку с Эль Билалом Туре из "Аталанты Бергамо", победителя Лиги Европы УЕФА. Ходили слухи об этом трансфере. Сначала Туре присоединится к команде на правах годовой аренды с опцией выкупа для ВФБ Штутгарт.

Подписание Туре усиливает уже мощную атаку под руководством тренера ВФБ Штутгарт Себастьяна Хёнесса. Ранее клуб подписал Эрмедина Демировича из ФК Аугсбург, Ника Вольтемаде из "Вердера Бремен" и Фабиана Ридера из "Стандард Льеж". Кроме того, ранее арендованные игроки Дениз Ундав и Ями Левинг стали постоянными игроками команды.

Спортивный директор ВФБ Штутгарт Фабиан Вольгемут прокомментировал предстоящий вызов сезона, наполненный матчами в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Он подчеркнул важность хорошей подготовки, особо отметив скорость Туре. Новый сезон Бундеслиги начнется в субботу в 15:15 с дерби против СК Фрайбург, которое будет транслироваться на Sky.

В состав ВФБ Штутгарт на предстоящий сезон Бундеслиги вошли: Фабиан Вольгемут, спортивный директор, выразил свой энтузиазм по поводу скорости Туре, подчеркнув его важность для предстоящих вызовов.

Спортивный директор ВФБ Штутгарт Фабиан Вольгемут объявил, что в их подготовке к предстоящему сезону Бундеслиги будет участвовать Эль Билал Туре, который принесет свою скорость и атлетизм, чтобы усилить атаку команды.

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