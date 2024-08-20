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Сейчас уже около двух лет, как Чарльз является монархом Великобритании (примерно 75 лет). Его подданные теперь могут совершать транзакции с помощью монет в один фунт, на которых изображен его портрет. Как сообщает Королевский монетный двор, в ближайшее время будет выпущено около трех миллионов таких монет. Ранее новый король появлялся только на монетах разного номинала. С июня 2024 года он также появился на банкнотах, таким образом полностью интегрировавшись в британскую валюту.

На одной стороне монеты в один фунт изображен Чарльз вместе с двумя шмелями. Этот необычный дизайн отражает долгую приверженность короля охране окружающей среды.

Монеты подчеркивают угрожаемые виды фауны и флоры

Монеты в один фунт являются частью серии, выпущенной Королевским монетным двором в октябре 2023 года. В этой серии представлены различные редкие виды животных и растений, встречающиеся в Великобритании. Например, на монете в один пенс изображен бурый полевой мышонок, а на монете в пятьдесят пенсов - атлантический лосось. Монета в два фунта представляет собой четыре национальных цветка стран-составляющих Великобритании: розу (Англия), нарцисс (Уэльс), чертополох (Шотландия) и клевер (Северная Ирландия).

Король Карл III непосредственно участвовал в разработке монет, посвященных охране природы. Опрос показал, что монеты с изображением пчел в настоящее время пользуются наибольшей популярностью среди населения.

Монеты с изображением его покойной матери, королевы Елизаветы II (которая скончалась в 2022 году в возрасте 96 лет), останутся в обращении. В отличие от профиля Чарльза, который повернут влево на новых монетах, профиль королевы был изображен поворотом вправо на ее монетах.

Серия монет, выпущенная в октябре 2023 года, в том числе монета в один фунт с изображением Чарльза и шмелей, посвящена представлению угрожаемых видов фауны и флоры в Великобритании. В этой серии также представлены другие редкие виды животных и растений, такие как бурый полевой мышонок на монете в один пенс и атлантический лосось на монете в пятьдесят пенсов.

В британской валюте были интегрированы и другие значимые фигуры, так как изображение покойной матери короля Карла III, королевы Елизаветы II, по-прежнему будет являться законным платежным средством на некоторых монетах.

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