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Приблизительно 87 млн. евро выделено на строительство современного водородного завода в Хемнице

Водород играет важную роль в переходе к устойчивой энергетике. Со временем он может стать источником питания для коммерческих транспортных средств и обеспечивать потребности в энергии в промышленных отраслях. Хемниц выделяется в качестве пионера в продвижении этих достижений.

 and  Lauren Adams
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Федеральные и государственные администрации расчищают дорогу для создания Центра инноваций в...
Федеральные и государственные администрации расчищают дорогу для создания Центра инноваций в области водородной энергетики (ЦИВЭ) в Кемнице, выделяя миллионы долларов.

- Приблизительно 87 млн. евро выделено на строительство современного водородного завода в Хемнице

Федеральные и местные власти ведут к открытию Центра исследований водорода в Цвиккау. Этот центр, который будет называться Центром инноваций водорода (ЦИВ), является частью национального центра водорода и будет в основном функционировать для предоставления возможностей развития, испытаний и тестирования для малых и средних предприятий и поставщиков. Правительство обещает инвестировать до 72 миллионов евро, а земля — около 15 миллионов евро к 2028 году. Партнеры уже подписали административное соглашение.

Кластер технологий HZwo победил в конкурсе 2021 года на одно из четырех национальных мест центра водорода. Кроме Цвиккау, другими победителями стали Duisburg (Северный Рейн-Вестфалия), Pfeffenhausen (Бавария) и консорциум Северной Германии.

Министр экономики Мартин Дулиг (СДПГ) выразил удовлетворение прогрессом ЦИВ. "Это административное соглашение дает партнерам проекта прочную основу для планирования. Нам необходимы знания интеллектуалов Цвиккау для декарбонизации тяжелого транспорта. В будущем на наших дорогах будут преобладать грузовики, автобусы и служебные автомобили на водороде".

Директор ЦИВ Карл Лёtsch отметил, что грядущая среда разработки и тестирования технологий водорода будет уникальной в Европе. "Водород является структурной опорой будущей энергетической системы. Мировое соперничество за доминирование в необходимых технологиях водорода уже давно ведется".

Электричество можно использовать для разделения воды на водород и кислород. Если электроэнергия получена из возобновляемых источников, таких как ветер и солнечная энергия, то это называется зеленым водородом. В обозримом будущем он поможет заменить ископаемое топливо — например, в коммерческих автомобилях или энергоемких процессах в химической промышленности и металлообработке.

Кластер технологий HZwo, являющийся одним из победителей конкурса на национальный центр водорода в 2021 году, также получит выгоду от исследовательской деятельности по водороду в Центре инноваций водорода (ЦИВ) в Цвиккау.

Чтобы еще больше использовать потенциал зеленого водорода, Центр инноваций водорода (ЦИВ) будет сосредоточен на тестировании и разработке технологий, которые используют возобновляемые источники энергии для производства водорода.

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