- Приблизительно 35 погибших в горном массиве Баварии.

В баварских Альпах, по меньшей мере, 35 человек трагически погибли в этом году - "и это даже до начала основного сезона хайкинга", - заявил министр внутренних дел и спорта Баварии Йоахим Геррманн (ХСС) во время учений по спасению в горной хижине Хохек вблизи Обераудорфа.

Высокая смертность в начале сезона

В прошлом году баварские Альпы зафиксировали 21 летальный случай в тот же период. Общее количество погибших в 2023 году составило 41. Опасная тенденция этого года связана с областью Цугшпице, где уже погибли шесть человек. Однако летальные случаи также произошли в других альпийских регионах.

Только в прошлую пятницу спасатели в Альпах Чимау обнаружили 53-летнего хайкера, трагически погибшего. Полиция считает, что женщина упала примерно с 60 метров, что привело к смертельным травмам. В среду 23-летняя девушка также погибла - через шесть дней после того, как получила тяжелые травмы в результате падения примерно с 70 метров на скалодроме на Тегельберге в Алльгой.

Снег сохраняется до лета

Геррманн подчеркнул, что изменение климата усугубляет риски в горах. "Увеличение лавин из-за таяния вечной мерзлоты может повредить или даже сделать непроходимыми тропы", - сказал он. "Кроме того, необычно обильные снегопады прошлой зимы в высокогорье обеспечили сохранение снега до летнего сезона, что увеличивает риск аварий".

Изменяющиеся горные условия

Горные условия меняются, предупредил Штефан Винтер, глава отдела спортивного развития Немецкого альпийского клуба (DAV). "Особенно сюрпризом бывает, когда, например, тропы больше нет, потому что она просто исчезла, так как камни обрушились, скатились в долину и изменили ситуацию на местности".

DAV стремится повысить осведомленность о том, что альпинисты все чаще и серьезнее страдают от признанных опасностей, таких как обвал камней. Для этого международные ассоциации сформулировали десять рекомендаций для альпинизма. Министр внутренних дел Геррманн призвал альпинистов тщательно планировать свои горные походы, избегать ненужных рисков и думать о других.

Физическая форма является значительным фактором

Однако физическая форма также является важным фактором безопасности в горах, сказал Клаус Штёттнер, председатель Курatorium für alpine Sicherheit. "Проблемы с сердцем и кровообращением являются наиболее частыми причинами аварий в баварских и австрийских Альпах", - сказал он.

Профилактика и раннее вмешательство, а также разумное планирование тура являются therefore essential, сказал Петер Пааль, медицинский директор Австрийского общества альпийской и высокогорной медицины. В то время как основная опасность при спуске - споткнуться и упасть из-за слишком долгого горного тура, риск при восхождении - внезапная сердечная недостаточность.

Затем быстрая помощь крайне важна, подчеркнул Пааль. Только если в течение первых пяти минут после сердечного приступа будет проведена реанимация и дефибрилляция, шансы на выживание и возобновление повседневной жизни хорошие, сказал врач.

Полиция расследует несчастный случай с 53-летней хайкершей, так как считает, что она упала примерно с 60 метров. Тяжелые снегопады прошлой зимы, которые сохраняются до лета, делают горные тропы более опасными и могут привести к большему количеству спасательных операций полиции.

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