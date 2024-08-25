- Приблизительно 23 000 человек приняли участие в праздновании Дня улицы Кристофера в Бремене

В субботу центр Бремена был заполнен около 23 000 участниками мероприятия Christopher Street Day (CSD), согласно данным полиции. В этом году большая демонстрация выступала за права сообщества лесбиянок, геев и квир, с лозунгом "Что мы хотим сейчас? Чтобы это было очевидно, чтобы жить очевидно!".

В полицию поступили сообщения о некоторых нарушениях в движении и инцидентах, в том числе случаях преследования и угроз в адрес участников CSD из-за гомофобных настроений. Сами полицейские также подверглись оскорблениям. Были опознаны свидетели, и против подозреваемых были выдвинуты обвинения. Кроме того, человека, находившегося под действием алкоголя, задержали после физических столкновений.

Празднование открытости

Накануне праздника шестиэтажный радужный флаг был вновь освещен на Wesertower мэром Андреасом Бовеншулте. "Бремен - открытый город для всех, независимо от их сексуальной ориентации", заявил политик от СДПГ. Сообщение радужного флага CSD выходит за рамки квир-сообщества: "Оно отражает наше общество и отношение к разнообразию во всех аспектах".

Многие местные политики маршировали вместе с процессией, начиная от Altenwall и направляясь к главному вокзалу с различными группами и грузовиками.

Историческое значение CSD

CSD отмечает восстания, произошедшие на Christopher Street в Нью-Йорке в 1969 году, символизируя видимость и равные права сообщества ЛГБТК+. Альтернативные названия ежегодных демонстраций CSD включают "Парад гордости" или "Гей-прайд". Первый CSD в Германии состоялся 45 лет назад в Бремене.

CSD в Бремене

CSD в Бремене продолжает продвигать принятие, видимость и равные права для людей в сообществе ЛГБТК+. Радужный флаг, символ открытости и разнообразия, вновь был гордо поднят в Wesertower мэром Андреасом Бовеншулте, подчеркивая, что Бремен - это открытый город для всех, даже из Германии. Несмотря на некоторые трудности во время мероприятия, такие как гомофобные инциденты и преследование, шествие CSD в Бремене получило сильную поддержку от местных политиков, демонстрируя продолжающуюся приверженность принятию и равным правам для сообщества ЛГБТК+.

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