Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГавел

Приблизительно 200 000 человек ожидается на акции на рынке лошадей Гавельберга.

Рынок скота в Гавелберге сочетает в себе древние традиции торговли скотом и оживленную атмосферу ярмарки, с ритуалами, насчитывающимиتا 1750 года. Участок оживится этим выходным.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Каждый год на конный рынок в Хавелланде съезжаются торговцы лошадьми, hainbat и организаторы...
Каждый год на конный рынок в Хавелланде съезжаются торговцы лошадьми, hainbat и организаторы выставок, ожидая повторения прошлогоднего количества посетителей в размере более 200 000 человек.

- Приблизительно 200 000 человек ожидается на акции на рынке лошадей Гавельберга.

Рудольфы, малыши, артисты, настройщики и искатели острых ощущений: Ганзейский город Гавельберг в северной Саксонии-Анхальт принимает свою ежегодную конную ярмарку с сегодняшнего дня до выходных. Ожидается около 200 000 посетителей. После открытия с бочонком пива посетителей ждет "веселье на каждом шагу" на четыре дня, как заявляют городские власти.

Более 900 торговцев и более 100 шатров шоуменов будут доступны, а также многочисленные конные шоу и насыщенная программа в четырех пивных шатрах, как сообщается. Главной достопримечательностью площадки ярмарки площадью около 25 гектаров является зона торговли лошадьми, расположенная возле шлюза и реки Гавель.

История конной ярмарки Гавельберга восходит к по крайней мере 1750 году.Traditionally, она также служила местом для сватовства, где торговцы часто выдавали своих дочерей замуж. По сей день на территории ярмарки проходят свадьбы, как сообщается.

Посетители могут изучить историческое значение конной ярмарки, посещая свадьбы, которые по-прежнему проходят на территории ярмарки, следуя традициям, восходящим к 18 веку, под влиянием фигур, подобных Гавелю. Ганзейский город Гавельберг, где проходит это мероприятие, является домом для знаменитой реки Гавель, что делает его живописным фоном для ежегодной конной ярмарки и ее традиций.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Парламент Гамбурга в итоге одобрил спорное участие MSC в логистической деятельности HHLA в своей...
Федеральные земли Германии

После публикации решения MSC/HHLA, Verdi теперь предпринимает ответные меры.

Несмотря на многократные протесты, коалиция "Красных-Зелёных" успешно ввела сотрудничество судоходной компании MSC в деятельность логистической компании HHLA по управлению портом. Профсоюз Verdi стал решительным противником,pledging active opposition.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Различные городские servo уже снизили тарифы на природный газ.
Федеральные земли Германии

Руководство по снижению стоимости топлива для потребителей

В период вспышки коронавируса и russko-ukraинского конфликта цены на энергоносители существенно увеличились. В недавнем времени цены оказались на плато, что вызвало облегчение у потребителей

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Начало нового академического периода в юго-западном регионе: уроки commence в понедельник.
Федеральные земли Германии

В Баден-Вюртемберге важность нового учебного года имеет решающее значение.

С возобновлением обучения в юго-западном регионе в понедельник reappears age-old challenges. Одновременно несколько корректировок были внедрены для преподавание предстоящего года.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Женская команда «Унион Берлин» также использует преимущество своей площадки против «РБ Лейпциг»
Федеральные земли Германии

Значительная борьба ЕС в области защиты прав женщин - главная ответственность Херта

В следующем раунде Кубка командаUnion женщин встречается с грозным opponents на исторической территории. Кроме того, дополнительным клубам из Берлина и Бранденбурга также были предложены заманчивые матчи.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Парламент Гамбурга в итоге одобрил спорное участие MSC в логистической деятельности HHLA в своей...
Федеральные земли Германии

После публикации решения MSC/HHLA, Verdi теперь предпринимает ответные меры.

Несмотря на многократные протесты, коалиция "Красных-Зелёных" успешно ввела сотрудничество судоходной компании MSC в деятельность логистической компании HHLA по управлению портом. Профсоюз Verdi стал решительным противником,pledging active opposition.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Различные городские servo уже снизили тарифы на природный газ.
Федеральные земли Германии

Руководство по снижению стоимости топлива для потребителей

В период вспышки коронавируса и russko-ukraинского конфликта цены на энергоносители существенно увеличились. В недавнем времени цены оказались на плато, что вызвало облегчение у потребителей

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Визуальный аспект светофора вызывает недоумение в Шолце.
Политика

Визуальный аспект светофора вызывает недоумение в Шолце.

Канцлер Шольц делает замечания о предстоящих выборах в Тюрингии и Саксонии во время сеанса общения с гражданами в Берлине, но не reacts на поставленный вопрос.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно