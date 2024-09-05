- Приблизительно 200 000 человек ожидается на акции на рынке лошадей Гавельберга.

Рудольфы, малыши, артисты, настройщики и искатели острых ощущений: Ганзейский город Гавельберг в северной Саксонии-Анхальт принимает свою ежегодную конную ярмарку с сегодняшнего дня до выходных. Ожидается около 200 000 посетителей. После открытия с бочонком пива посетителей ждет "веселье на каждом шагу" на четыре дня, как заявляют городские власти.

Более 900 торговцев и более 100 шатров шоуменов будут доступны, а также многочисленные конные шоу и насыщенная программа в четырех пивных шатрах, как сообщается. Главной достопримечательностью площадки ярмарки площадью около 25 гектаров является зона торговли лошадьми, расположенная возле шлюза и реки Гавель.

История конной ярмарки Гавельберга восходит к по крайней мере 1750 году.Traditionally, она также служила местом для сватовства, где торговцы часто выдавали своих дочерей замуж. По сей день на территории ярмарки проходят свадьбы, как сообщается.

Посетители могут изучить историческое значение конной ярмарки, посещая свадьбы, которые по-прежнему проходят на территории ярмарки, следуя традициям, восходящим к 18 веку, под влиянием фигур, подобных Гавелю. Ганзейский город Гавельберг, где проходит это мероприятие, является домом для знаменитой реки Гавель, что делает его живописным фоном для ежегодной конной ярмарки и ее традиций.

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