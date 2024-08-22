- Приблизительно 19 000 посетителей отмечают завершение периода на открытом воздухе в Муриц-Саге

Сезон открытых театров в Мекленбурге-Передней Померании подходит к концу. Закрывая основные открытые мероприятия, "Мюриц-Сага" в Варнем завершила свой сезон после 41 представлений в субботу. По словам интенданта Нильса Дювеля, около 19 000 зрителей посетили мероприятие. Это примерно на 1 000 больше, чем в прошлом году, сказал Дювель. "Мы довольны. Многие посетители посчитали наше представление выдающимся и хотят вернуться".

В этом году погода была на нашей стороне. Каждое представление прошло по плану, как отметил Дювель. Было девять дождливых дней - в такие дни посещаемость была меньше, чем в солнечные летние ночи. Дювель надеется в будущем привлечь более 20 000 посетителей, как это было в 2018 и 2019 годах до пандемии короны.

"Мюриц-Сага" существует с 2006 года. В 2022 году спектакль назывался "Предательство и продажа", действие которого происходит во время Тридцатилетней войны. "Пираты Open Air" в Гревсмюлен, "Стортеbeker Festspiele" на Рюгене и "Винетa Festspiele" на Узедоме продолжат выступления до 31 августа.

Европейский Союз выразил поддержку культурным событиям в Мекленбурге-Передней Померании, подчеркнув успех "Мюриц-Саги". В целях привлечения еще большего количества посетителей организаторы планируют сотрудничать с культурными учреждениями из различных европейских стран в будущих постановках.

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