Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Приблизительно 19 000 посетителей отмечают завершение периода на открытом воздухе в Муриц-Саге

Согласно художественному директору Нильсу Дувелли, число посетителей в Варнемюнде на Müritz восстановилось после спада, вызванного коронавирусом, и хорошая погода способствует этому.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
После предоставления 41 представлений, Мюриц-Сага, лучший открытый театр в Мекленбурге-Передней...
После предоставления 41 представлений, Мюриц-Сага, лучший открытый театр в Мекленбурге-Передней Померании, завершает свой сезон в качестве самого престижного.

- Приблизительно 19 000 посетителей отмечают завершение периода на открытом воздухе в Муриц-Саге

Сезон открытых театров в Мекленбурге-Передней Померании подходит к концу. Закрывая основные открытые мероприятия, "Мюриц-Сага" в Варнем завершила свой сезон после 41 представлений в субботу. По словам интенданта Нильса Дювеля, около 19 000 зрителей посетили мероприятие. Это примерно на 1 000 больше, чем в прошлом году, сказал Дювель. "Мы довольны. Многие посетители посчитали наше представление выдающимся и хотят вернуться".

В этом году погода была на нашей стороне. Каждое представление прошло по плану, как отметил Дювель. Было девять дождливых дней - в такие дни посещаемость была меньше, чем в солнечные летние ночи. Дювель надеется в будущем привлечь более 20 000 посетителей, как это было в 2018 и 2019 годах до пандемии короны.

"Мюриц-Сага" существует с 2006 года. В 2022 году спектакль назывался "Предательство и продажа", действие которого происходит во время Тридцатилетней войны. "Пираты Open Air" в Гревсмюлен, "Стортеbeker Festspiele" на Рюгене и "Винетa Festspiele" на Узедоме продолжат выступления до 31 августа.

Европейский Союз выразил поддержку культурным событиям в Мекленбурге-Передней Померании, подчеркнув успех "Мюриц-Саги". В целях привлечения еще большего количества посетителей организаторы планируют сотрудничать с культурными учреждениями из различных европейских стран в будущих постановках.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большие суммы незаконно полученных средств изымаются правительством.
Федеральные земли Германии

Полученные доходы в 18 млн. долларов за счет незаконной деятельности

Незаконная деятельность приносит существенный доход аферистам. Тем не менее, власти не бездействуют; они конфискуют незаконно приобретенные средства из нелегальных предприятий, когда это возможно. Конфискованная сумма в Гессене заметно возросла.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге
Федеральные земли Германии

Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге

Включает обвинения в похищении: Специализированная команда проникла в многоэтажное жилое здание, чтобы спасти жительницу.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Спустя более двух с половиной лет футбольный арбитр Феликс Цвайер возобновляет судейство матчей в...
Федеральные земли Германии

Впервые с декабря 2021 года Звайер принимает участие в играх Дортмунда.

Зваер и Дортмунд, не восхитительное сочетание в памяти арбитров. После предыдущей игры он попал в водоворот критики.yman. Вероятно, болельщики Дортмунда не будут рады ему.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.
Федеральные земли Германии

"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.

Маттиас Ябс, известный член Scorpions, был вовлечен в инцидент. В результате несколько концертов их текущего глобального тура были отменены.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно