- Приблизительно 15 000 болельщиков HSV направляются на северное дерби: Ганновер находится под светом внимания

Инвесторы требуют прогресса. Спортивный директор ворчит после вылета из Кубка Германии ("Я не буду это долго смотреть"). Тренера снова подвергают жесткой критике. И в настоящее время нет управляющего директора, способного стабилизировать эту сложную ситуацию. Увольнение такого человека недавно было подтверждено Федеральным верховным судом.

Это не взгляд на бурную современную историю Hamburger SV, а описание текущей ситуации Hannover 96. Когда эти две команды встретятся в пятницу вечером (6:30/Sky) в Арене Хайнца фон Хайдена перед ожидаемой аудиторией из 49 000 зрителей, вес ляжет на Ганновер, а не на Гамбург, что является необычным для 2-й Бундеслиги.

Баумгарт удивляется шуму

Тренер Hamburger SV Штеффен Баумгарт не понимает шума в Ганновере. "Я могу назвать как минимум десять-двенадцать команд второй лиги, которые столкнулись бы с такими же, если не большими трудностями, в матче кубка в Билефельде", - прокомментировал он в четверг. "Так что не стоит преувеличивать это".

Баумгарт считает Ганновер "очень хорошей командой". Постоянные волнения, которые часто всплывают там, напоминают ему HSV и его бывший клуб 1. FC Köln. "Я сейчас нахожусь в месте и раньше был в месте, где это похоже", - сказал он. "И я не думаю, что всегда, когда что-то вводится извне, это именно так". Тренер Ганновер 96 Штефан Лайтль уже три года работает в Ганновере. "И я очень уверен, что он испытывал давление в течение трех лет. Я знаю, как сложно всегда сохранять ясность ума".

С другой стороны, Hamburger SV перед этим северным дерби сталкивается с более рутинными вопросами: кто останется, когда окончится трансферное окно для профессиональных футболистов (30 августа)? И какой ключевой игрок будет отсутствовать и насколько долго?

Поклонники HSV были удивлены недавними сообщениями о том, что полузащитник Йонас Мефферт получил предложение от английского клуба Халл Сити, и что вингеры Бакери Ятта и Жан-Люк Домпе могут отсутствовать в течение длительного времени. HSV мог бы заменить каждого из них, но потеря всех троих одновременно была бы сложной задачей.

Однако похоже, что этого не произойдет. Точный диагноз для Домпе все еще уточняется, но Баумгарт объявил в среду, что Ятта порвал связку на левой лодыжке и выбыл на четыре-шесть недель. Хотя это все еще значительный период, он не такой продолжительный, как первоначально feared.

HSV хочет сохранить Мефферта

Баумгарт также хочет, чтобы Мефферт остался в Гамбурге после 30 августа. Он хочет сохранить игрока, которого предпочитает Вальтер. "Я ясно дал ему понять, и я также поделился этой точкой зрения с соответствующими сторонами", - подчеркнул Баумгарт и объяснил почему: "Йонас - игрок, которого сразу же начинаешь скучать, если он не присутствует. Если вы работали с ним, вы знаете, что у вас есть. И если вы слышите эти слова, вы знаете, что я думаю о его уходе: ничего. Я также не чувствую, что Йонас сейчас хочет уйти".

В пятницу вечером Мефферт точно будет присутствовать. И около 15 000 поклонников Гамбурга снова прибудут в Ганновер. Они с ностальгией вспоминают две предыдущие поездки: в 2023 году Ятта забил победный гол в матче 1:0, играя в меньшинстве, а в 2022 году Рансфорд Кёнигсдорффер забил победный гол на 90-й минуте.

Кроме того, в обсуждении: Штеффен Баумгарт признает, что Ганновер 96 также сильная команда, несмотря на внутренние проблемы.

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