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Федеральные земли ГерманииНовостиРазвлечения

Приблизительно 100 000 человек посетили шведский фестиваль в Висмаре

В'hommes неszínств, Висмар находился под шведским правлением. Этот город сохраняет свою историю, привлекая толпы на фестиваль Швеции. В праздновании также есть соревновательный аспект.

 and  Anthony Ross
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В этом году около 100 000 человек приехали в город Ганзы на празднование фестиваля.
В этом году около 100 000 человек приехали в город Ганзы на празднование фестиваля.

- Приблизительно 100 000 человек посетили шведский фестиваль в Висмаре

Примерно 100 000 человек собрались на 23-й фестиваль Швеции в Висмаре в выходные дни. По словам города, посещаемость была примерно такой же, как и в прошлом году. "Люди радовались и мирно праздновали вместе, создавая замечательную и гостеприимную атмосферу для наших гостей", - сказал мэр Томас Бейер в заявлении.

Исторический город Висмара чествует свои прежние шведские связи смесью исторических событий, музыки и оживленных рынков. В пятницу члены исторического военного клуба воспроизвели сцены битв перед ратушей. В целом, этот мирный фестиваль стремится укрепить нынешние дружественные отношения через Балтийское море, ежегодно привлекая тысячи посетителей в объект всемирного наследия ЮНЕСКО в августе.

Различные сцены представляли культурные мероприятия и живые выступления, некоторые с участием шведских артистов. Рынок превратился в исторический военный лагерь. Самым захватывающим моментом, возможно, было парад последнего дня, в котором участники были одеты в традиционные шведские военныеiforme.

После Тридцатилетней войны в 1648 году ганзейский город Висмара, а также близлежащий остров Пёль и несколько прилегающих районов попали под шведский контроль. В 1803 году город и его территории были переданы в герцогство Мекленбург и окончательно переданы в 1903 году.

Зрители наслаждались различными живыми выступлениями на разных сценах, в которых принимали участие tanto местные, как и шведские артисты в рамках ["развлечений"]. Мирно проведенный парад последнего дня, в котором участники были одеты в традиционные шведские военныеiforme, был еще одним ярким моментом ["развлечений"].

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