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Приближающиеся осадки и грозы повышают опасность лесных пожаров

Условия для купания, обусловленные жарой и засухой, представляют угрозу для многих регионов Саксонии. Временное охлаждение и иногда сильные ливни предостергают кратковременное облегчение.

 and  Anthony Ross
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Вид с высоты на лесистую местность в Восточной Саксонии
Вид с высоты на лесистую местность в Восточной Саксонии

Предупреждения об огнях в лесах - Приближающиеся осадки и грозы повышают опасность лесных пожаров

Из-за жаркой погоды и нехватки воды в Саксонии в последние дни возрастает риск лесных пожаров. Сперва только два региона, Ломмицшер Пфlege и южный район Лейпцига, были классифицированы на уровне опасности 3 неделю назад. Однако к субботнему утру вся северная часть штата и большая часть района Вогтланд оказались под угрозой. Карта показала зоны высокого риска в районах Гёрлиц, Баутцен, Майсен, Лейпциг и столицы штата Дрезден.

В прошлую среду торфяники Нойски даже достигли максимального уровня 5, но ситуация ненадолго улучшилась. Согласно прогнозу, умеренные дожди в воскресенье снизят риск в больших частях Саксонии. Более того, большая часть штата будет находиться на самом низком уровне 1 в понедельник, что указывает на очень низкий риск.

Локальные дожди с грозой

По словам метеоролога из немецкого метеорологического Dienst (DWD), низкое давление, центрированное в Центральной Германии, принесет дождь и более прохладный ветер, движущийся на восток в воскресенье. "Дождь может быть сильным в некоторых местах, особенно в холмистых районах и Верхней Лужице, и сопровождаться грозовыми разрядами". Температура в Лейпциге упадет до 24 градусов, а в Нойссе достигнет 26 градусов в воскресенье. Однако в понедельник температура составит от 21 до 24 градусов без дождя.

Несмотря на временное улучшение ситуации с лесными пожарами, жителям высокого риска в районах Гёрлиц, Баутцен, Майсен, Лейпциг и Дрезден следует разумно использовать свое свободное время, учитывая возможные изменения погоды. При ожидаемых сильных дождях и грозовых разрядах в воскресенье рекомендуется оставаться дома в это время.

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