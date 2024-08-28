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Приближается конец бесперебойного движения на железной дороге Рейнской долины

Первоначальные затруднения и недовольство со стороны транспортных корпораций: Строительные работы на важнейшем коридоре север-юг привели к множеству осложнений. Пассажирские поезда возобновят работу с пятницы, но не все они будут в боевом составе.

 and  Viktoria Klein
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Из-за продленного периода стройки путешественники по маршруту Карлсруэ-Базель временно должны переключиться на автобусы для некоторых частей своего путешествия.

Стройплощадка в стадии строительства - Приближается конец бесперебойного движения на железной дороге Рейнской долины

После трехнедельной приостановки движение по значительному северному-южному маршруту, Рейнтальbahn, возобновится в пятницу вечером. Об этом сообщил представитель Deutsche Bahn (DB). Согласно расписанию, как дальние, так и некоторые региональные поезда начнут курсировать без перебоев с пятницы вечером. Однако пассажиры, пользующиеся региональными услугами, могут по-прежнему столкнуться с ограничениями в сентябре. Подробности можно найти на странице информации о поездках на www.bahn.de и в приложении DB Navigator. Железнодорожная компания также рекомендует пассажирам оставлять дополнительное время на поездку и рассмотреть возможность выбора более раннего рейса, если это необходимо.

В рамках проекта Karlsruhe-Baden с 9 августа ведется работа по улучшению южного соединения туннеля в Раштатте и других задач. Работа над этими строительными работами идет стабильно, сказал представитель. "Все запланированные работы по регулировке путей были завершены в срок на прошлой неделе, и работы по контактной сети также идут гладко". Остаются незавершенными работы по сигнализации и безопасности в финальной стадии закрытия. Железная дорога успешно провела обновление программного обеспечения в центре управления Баден-Баден за выходные. После закрытия грузовые поезда также смогут возобновить движение по Рейнтальbahn с небольшими отклонениями.

Продолжающиеся региональные ограничения

До 9 сентября 5:00 работы по инфраструктуре на железной дороге в Дюрмхайме и Раштатте, а также в центрах управления и переключателях в Раштатте и Баден-Бадене будут продолжены. Пассажиры линий RE 2 и RE 7, скорее всего, столкнутся с задержками и отмены рейсов, а также с временными заменяющими услугами между Карлсруэ и Оффенбург. Поезда на линиях RE 40, RB 41 и RB 44 будут заменены автобусами от главного вокзала Карлсруэ до по крайней мере Раштатта. Ни один из региональных поездов между Раштаттом и Баден-Баденом не будет курсировать 8 сентября, их заменят автобусы.

Даже после этого на линиях S-Bahn 7 и 8 до 21 сентября сохранятся ограничения, отмены и частичные отмены, как объявила транспортная компания Карлсруэ. Пассажирам рекомендуется обращать внимание на информационные табло на станциях. Дополнительную информацию можно найти онлайн на avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft.

Работы по строительству продолжатся в течение нескольких лет

В начале закрытия были проблемы с заменяющими услугами. Недостаточное количество автобусов привело к жалобам пассажиров на плохую навигацию к железнодорожной замене. Грузовые поезда также критиковали запланированный обход через Францию, который не работал как задумано. Однако железнодорожная компания заявила, что проблемы с перевозкой грузов были быстро устранены.

Более 300 ежедневных поездов, в том числе местных, дальних и грузовых, используют этот 170-летний маршрут, согласно железнодорожной компании. Однако они признают, что "пути не выдерживают такой нагрузки". Поэтому они строят два дополнительных пути, чтобы предотвратить задержки из-за медленно движущихся поездов. Дальние поезда смогут развивать скорость до 250 километров в час. "Это сократит время в пути между Карлсруэ и Базелем примерно на полчаса, до около 70 минут". Строительство этих двух непрерывных путей планируется завершить к 2035 году, но общий миллиардный проект расширения Рейнтальbahn не будет завершен до 2041 года.

Несмотря на улучшения, другие региональные поезда могут по-прежнему сталкиваться с ограничениями даже после 21 сентября. Пассажирам следует быть готовыми к возможным сбоям и рассмотреть возможность использования альтернативных услуг.

Несмотря на завершение регулировок путей и гладкое течение работ по контактной сети, другие задачи, такие как сигнализация и безопасность, все еще не завершены.

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