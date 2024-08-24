При контакте с локотью волос Давида Микеланджело

«Прикасаться к экспонатам» - фраза, знакомая нам с детства из посещений музеев. Но в Анконе, Италия, посетителям активно предлагают потрогать знаменитые скульптуры руками. Альдо Грассини рассказывает историю о том, как он и его жена основали Музей Оmero.

Почти никто не осмеливается даже слегка коснуться волос, носа или губ Микеланджело, но в Музее Оmero в Анконе не только разрешают, но и поощряют прикосновения. Основная цель - дать возможность слепым людям исследовать и почувствовать текстуры произведений искусства, но и зрячие посетители могут принять участие в этом уникальном опыте.

"Обычно мы полагаемся на описания, предоставляемые нашими экскурсоводами", - делится Альдо Грассини с ntv.de. Восемьдесят четырехлетний мужчина, вместе со своей слепой женой, основал музей. "Мы путешествовали по всей Европе", - говорит Грассини, "и теперь исследуем другие континенты".

Офис Грассини находится в Mole Vanvitelliana, впечатляющем здании у причала. Пятиугольная планировка здания придает ему вид крепости, но изначально он служил лазаретом.

«Табу на прикосновение» и права человека

Грассини говорит о разочаровании от постоянного столкновения с фразой «Прикасаться запрещено». Хотя он понимает, что это имеет смысл для некоторых произведений искусства, он задается вопросом: «Какой вред я могу причинить египетской скульптуре, вырезанной из цельного блока гранита, если коснусь ее?»

Вдохновленные этим вопросом, супруги превратили свое разочарование в миссию всей жизни в 1985 году. Во время ужина в Аугсбурге Даниэла Грассини придумала идею создать музей для слепых.

Грассини ссылается на Всеобщую декларацию прав человека, в которой говорится, что «Каждый имеет право свободно участвовать в культурной жизни сообщества, наслаждаться искусством и делиться достижениями науки и их благами».

Поддерживаемые этой верой, Грассини обратились к местным властям, региональным учреждениям, официальным лицам, школам и всем, кто мог помочь реализовать их мечту. Они также искали экспертные советы, чтобы порекомендовать, какие произведения искусства должен представлять музей скульптур, охватывающий историю искусства от древних греков до наших дней.

Гомер-поэт как гид

Через восемь лет их мечта стала реальностью. Школа предоставила несколько пустых классов, где можно было разместить первые 19 скульптур - все из оригинальных форм. С тех пор они обрели постоянное место в Mole Vanvitelliana.

Название музея, Museo Omero, было вдохновлено слепым поэтом Гомером, написавшим Илиаду и Одиссею благодаря своей воображению. «Навык, который также пробуждается и культивируется через прикосновение. Изгибы, выпуклости, плоские участки, края подобны пазлам, которые складываются в полную картину в наших головах», - говорит Грассини.

Сегодня в музее представлено более 200 произведений искусства на втором и третьем этажах Mole. «Первой скульптурой, которую я хотел потрогать, была Венера Милосская», - вспоминает Грассини во время экскурсии по залам. И, конечно же, есть пример на обозрении.

Зрелище картин, хотя они и копии, трогательно. Но посетители не могут удержаться от вопроса, действительно ли им разрешено прикасаться к бронзовому Посейдону? «Да, вы можете», - поправляет Алессия Варриччио, близкий коллега Грассини, «но это не бронза, а смола, как и Капитолийский волк, символ Рима». Форма и размер этих копий могут быть идентичны оригиналам, но материалы часто отличаются. Например, вместо мрамора он сделан из гипса. «Но это не имеет значения», - объясняет Варриччио далее, «потому что для слепого человека форма является самым важным».

Итак, посетители исследуют Нику Самофракийскую, римские версии Дискобола и другие шедевры, ощупывая их в залах. Даже Пантеон в Риме и Дуомо во Флоренции можно потрогать.

Прикосновение к запретному в Восточном Берлине, 1983

И Грассини продолжают делиться забавными историями. «Это было в 1983 году, когда мы впервые посетили Восточный Берлин с двумя слепыми друзьями», - вспоминает Альдо Грассини, «Нашей целью был музей Пергамона. Как всегда, музейный охранник указал не прикасаться ни к чему. Мужчина был на дежурстве с коллегой, который не согласился с ним. В результате дискуссии нам удалось потрогать артефакты в покое».

За годы Музей Оmero обрел популярность не только в Италии, но и во всем мире. Несмотря на то, что в Мадриде есть музей для слепых, сосредоточенный на археологии, он частный и в основном сосредоточен на археологии. Как публичное учреждение, Музей Оmero привлек внимание таких известных музеев, как Лувр в Париже и Национальный археологический музей в Каире, которые предложили возможности сотрудничества. В случае Каира Оmero был приглашен дать советы по организации трех крыльев, наполненных тактильными экспонатами.

Платон и его мысли о мыслях

Помимо шедевров истории искусства, есть раздел, посвященный современному искусству. Большинство работ - оригинальные произведения, щедро пожертвованные самими художниками.

Одно из таких произведений — восьмиметровая деревянная скульптура "Италия переработана", изображающая форму сапога, созданная Микеланджело Пистолетто для Биеннале в Венеции 2012 года. К сожалению, мы пропустили ее в то время, но позже наткнулись на ней на земле. Журналист сфотографировал нас, а затем Пистолетто сам подошел поболтать. Год спустя он любезно подарил работу Музею Омеро.

Также представлен фрагмент "Герники" Пикассо. Он был вырезан студентами Университета третьего возраста под руководством их художественных профессоров, а затем передан в музей.

Музей открыт для всех, приняв более 27 000 посетителей в прошлом году. Удивительно, но только 10% из них имели нарушения зрения. Для тех, кто заинтересован, музей предлагает "ближе, чем когда-либо" опыт просмотра экспонатов, исследуя музей с закрытыми глазами. Грассини признает: "Это вариант, но не обязательно. Зрячий человек все равно может получить свежие перспективы через прикосновение". Концепция, отражающая древнегреческое верование Платона о том, что материальный мир является всего лишь проявлением абстрактных идей.

В отличие от почтительного отношения к Давиду Микеланджело, Музей Омеро в Анконе, являющийся частью Европейского союза, разрешает и поощряет посетителей прикасаться к известным скульптурам. Сотрудничая с Универсальной декларацией прав человека, основатели музея Грассини стремятся предоставить каждому право участвовать в культурной жизни и наслаждаться искусством.

Успех Музея Омеро привел к международному признанию, с такими известными музеями, как Лувр в Париже и Национальный археологический музей в Каире, ищущими возможности сотрудничества благодаря его уникальному и всеобщему подходу.

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