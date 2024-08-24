Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

При контакте с локотью волос Давида Микеланджело

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 4 минут
Дуэт Грассини, связанный с произведением 2015 года 'Те и Я' итальянского художника Лучано Ванги
Дуэт Грассини, связанный с произведением 2015 года 'Те и Я' итальянского художника Лучано Ванги

При контакте с локотью волос Давида Микеланджело

«Прикасаться к экспонатам» - фраза, знакомая нам с детства из посещений музеев. Но в Анконе, Италия, посетителям активно предлагают потрогать знаменитые скульптуры руками. Альдо Грассини рассказывает историю о том, как он и его жена основали Музей Оmero.

Почти никто не осмеливается даже слегка коснуться волос, носа или губ Микеланджело, но в Музее Оmero в Анконе не только разрешают, но и поощряют прикосновения. Основная цель - дать возможность слепым людям исследовать и почувствовать текстуры произведений искусства, но и зрячие посетители могут принять участие в этом уникальном опыте.

"Обычно мы полагаемся на описания, предоставляемые нашими экскурсоводами", - делится Альдо Грассини с ntv.de. Восемьдесят четырехлетний мужчина, вместе со своей слепой женой, основал музей. "Мы путешествовали по всей Европе", - говорит Грассини, "и теперь исследуем другие континенты".

Офис Грассини находится в Mole Vanvitelliana, впечатляющем здании у причала. Пятиугольная планировка здания придает ему вид крепости, но изначально он служил лазаретом.

«Табу на прикосновение» и права человека

Грассини говорит о разочаровании от постоянного столкновения с фразой «Прикасаться запрещено». Хотя он понимает, что это имеет смысл для некоторых произведений искусства, он задается вопросом: «Какой вред я могу причинить египетской скульптуре, вырезанной из цельного блока гранита, если коснусь ее?»

Вдохновленные этим вопросом, супруги превратили свое разочарование в миссию всей жизни в 1985 году. Во время ужина в Аугсбурге Даниэла Грассини придумала идею создать музей для слепых.

Грассини ссылается на Всеобщую декларацию прав человека, в которой говорится, что «Каждый имеет право свободно участвовать в культурной жизни сообщества, наслаждаться искусством и делиться достижениями науки и их благами».

Поддерживаемые этой верой, Грассини обратились к местным властям, региональным учреждениям, официальным лицам, школам и всем, кто мог помочь реализовать их мечту. Они также искали экспертные советы, чтобы порекомендовать, какие произведения искусства должен представлять музей скульптур, охватывающий историю искусства от древних греков до наших дней.

Гомер-поэт как гид

Через восемь лет их мечта стала реальностью. Школа предоставила несколько пустых классов, где можно было разместить первые 19 скульптур - все из оригинальных форм. С тех пор они обрели постоянное место в Mole Vanvitelliana.

Название музея, Museo Omero, было вдохновлено слепым поэтом Гомером, написавшим Илиаду и Одиссею благодаря своей воображению. «Навык, который также пробуждается и культивируется через прикосновение. Изгибы, выпуклости, плоские участки, края подобны пазлам, которые складываются в полную картину в наших головах», - говорит Грассини.

Сегодня в музее представлено более 200 произведений искусства на втором и третьем этажах Mole. «Первой скульптурой, которую я хотел потрогать, была Венера Милосская», - вспоминает Грассини во время экскурсии по залам. И, конечно же, есть пример на обозрении.

Зрелище картин, хотя они и копии, трогательно. Но посетители не могут удержаться от вопроса, действительно ли им разрешено прикасаться к бронзовому Посейдону? «Да, вы можете», - поправляет Алессия Варриччио, близкий коллега Грассини, «но это не бронза, а смола, как и Капитолийский волк, символ Рима». Форма и размер этих копий могут быть идентичны оригиналам, но материалы часто отличаются. Например, вместо мрамора он сделан из гипса. «Но это не имеет значения», - объясняет Варриччио далее, «потому что для слепого человека форма является самым важным».

Итак, посетители исследуют Нику Самофракийскую, римские версии Дискобола и другие шедевры, ощупывая их в залах. Даже Пантеон в Риме и Дуомо во Флоренции можно потрогать.

Прикосновение к запретному в Восточном Берлине, 1983

И Грассини продолжают делиться забавными историями. «Это было в 1983 году, когда мы впервые посетили Восточный Берлин с двумя слепыми друзьями», - вспоминает Альдо Грассини, «Нашей целью был музей Пергамона. Как всегда, музейный охранник указал не прикасаться ни к чему. Мужчина был на дежурстве с коллегой, который не согласился с ним. В результате дискуссии нам удалось потрогать артефакты в покое».

За годы Музей Оmero обрел популярность не только в Италии, но и во всем мире. Несмотря на то, что в Мадриде есть музей для слепых, сосредоточенный на археологии, он частный и в основном сосредоточен на археологии. Как публичное учреждение, Музей Оmero привлек внимание таких известных музеев, как Лувр в Париже и Национальный археологический музей в Каире, которые предложили возможности сотрудничества. В случае Каира Оmero был приглашен дать советы по организации трех крыльев, наполненных тактильными экспонатами.

Платон и его мысли о мыслях

Помимо шедевров истории искусства, есть раздел, посвященный современному искусству. Большинство работ - оригинальные произведения, щедро пожертвованные самими художниками.

Одно из таких произведений — восьмиметровая деревянная скульптура "Италия переработана", изображающая форму сапога, созданная Микеланджело Пистолетто для Биеннале в Венеции 2012 года. К сожалению, мы пропустили ее в то время, но позже наткнулись на ней на земле. Журналист сфотографировал нас, а затем Пистолетто сам подошел поболтать. Год спустя он любезно подарил работу Музею Омеро.

Также представлен фрагмент "Герники" Пикассо. Он был вырезан студентами Университета третьего возраста под руководством их художественных профессоров, а затем передан в музей.

Музей открыт для всех, приняв более 27 000 посетителей в прошлом году. Удивительно, но только 10% из них имели нарушения зрения. Для тех, кто заинтересован, музей предлагает "ближе, чем когда-либо" опыт просмотра экспонатов, исследуя музей с закрытыми глазами. Грассини признает: "Это вариант, но не обязательно. Зрячий человек все равно может получить свежие перспективы через прикосновение". Концепция, отражающая древнегреческое верование Платона о том, что материальный мир является всего лишь проявлением абстрактных идей.

В отличие от почтительного отношения к Давиду Микеланджело, Музей Омеро в Анконе, являющийся частью Европейского союза, разрешает и поощряет посетителей прикасаться к известным скульптурам. Сотрудничая с Универсальной декларацией прав человека, основатели музея Грассини стремятся предоставить каждому право участвовать в культурной жизни и наслаждаться искусством.

Успех Музея Омеро привел к международному признанию, с такими известными музеями, как Лувр в Париже и Национальный археологический музей в Каире, ищущими возможности сотрудничества благодаря его уникальному и всеобщему подходу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Баснословный 56-метровый яхт 'Байесиан' затонул в штормовый понедельник у берегов Сицилии.
Панорама

Расследование продолжается по подозрению в убийстве по неосторожности после сбоя в баесовской системе.

Утонувших с роскошной яхты 'Бейзиан' подняли. Проблема в том, почему судно быстро пошло на дно, приведя к многочисленным жертвам. Прокуроры ведут расследование инцидента.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Канадский фигурист завоевал титул чемпиона мира по духовой гитаре в Финляндии
Панорама

Канадский фигурист завоевал титул чемпиона мира по духовой гитаре в Финляндии

Канадский фигурист завоевал титул чемпиона мира по духовой гитаре в Финляндии Следуя за серией впечатляющих выступлений, канадец по имени Закри Knowles, известный под сценическим псевдонимом "Икабод Славы", завоевал титул нового чемпиона мира по игре на невидимой гитаре на веселом мероприятии. Немецкому участнику, известному как "Эрвольф" или

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Что вызвало заточение 'Байесовского', как показано на этой исторической фотографии?
Панорама

Италия рассматривает случай с убийством на охоте в связи с возможным обвинением в непредумышленном убийстве

Италия рассматривает случай с убийством на охоте в связи с возможным обвинением в непредумышленном убийстве Тела были собраны, но причины, приведшие к опрокидыванию "Байесиана", остаются неясными. Итальянская прокуратура расследует обвинения в непредумышленном убийстве. Ранее капитан и экипаж проходили допросы. После гибели британского бизнесмена в сфере технологий Майка Линча

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Офицеры правопорядка и спасатели собрались на месте, приведя substantial workforce.
Панорама

Доступная информация относится к смертельному инциденту в Солингене.

Доступная информация относится к смертельному инциденту в Солингене. Шокирующее событие прокатилось по региону: В пятницу вечером жестокое нападение ножом на празднике в центре города Золинген привело к гибели трех человек и ранению нескольких. Преступник находится на свободе, и продолжается розыск. Даже спустя несколько часов подробности остаются скудными. Авторитеты планируют предоставить

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Ульрике Гроссе-Рёттих называет план правительства, предусматривающий приостановку государственных...
Федеральные земли Германии

Противники: "Абсурд" предложенное отмену церковных сборов

В Тюрингии церкви получают существенную ежегодную финансовую поддержку, но большинство жителей Identify себя как неправославные. Попытки прекратить эти финансовые взносы встречают сопротивление.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь.
Литература

В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь.

В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь. Пять друзей со времен студенчества преследуются прошлым, когда они отправляются на отдаленный остров на похороны старого друга. В доме покойного они обнаруживают труп в подвале. Труп, которого, как они считают, должны узнать. Длинноногий, Озвальд, Дагур, Элин, Магнус и Сигги - друзья. Компания студентов,

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Новости про полное выздоровление доктора Фаучи после его борьбы с вирусом Западного Нила
Здоровье

Фаучи в настоящее время восстанавливается после госпитализации из-за вируса Западного Нила.

Доктор Энтони Фаучи, ранее возглавлявший Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, сейчас recuperating дома после своей hospitalizatsiya из-за Западного Нила вируса, согласно сообщению представителя в субботу.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
На демонстрации в поддержку Палестины quartet сотрудников правоохранительных органов получили...
Федеральные земли Германии

Задержания и реклама на пропалестинском митинге в Кройцберге

- Задержания и реклама на пропалестинском митинге в Кройцберге В районе Кройцберг Берлина на митинге в поддержку Палестины, по данным полиции, четверо полицейских получили ранения. Как сообщается, демонстранты бросали камни и бутылки в полицейских. Были задержаны 17 человек для проверки личности, а также составлено 21 протокола. Раненые полицейские продолжили нести

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно