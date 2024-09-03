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При каких обстоятельствах снижение температуры до 35 градусов дает какую-либо пользу?

Возможная опасность высоких температур и лесных пожаров

 and  Hanna Hofmann
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В течение первой недели сентября были зафиксированы беспрецедентно высокие температуры, что сделало...
В течение первой недели сентября были зафиксированы беспрецедентно высокие температуры, что сделало эту неделю самой теплой за последние семь десятилетий.

При каких обстоятельствах снижение температуры до 35 градусов дает какую-либо пользу?

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На данный момент прогнозы погоды показывают некоторые расхождения. Сначала казалось, что к четвергу температура существенно упадет, возможно, уже к выходным придет осень. Однако последние оценки погодной ситуации рисуют иную картину.

Что вызывает эти колебания?

В настоящее время модели погоды сталкиваются с трудностями из-за возможного падения холодного воздуха над Шотландией. Это высокое атмосферное давление существенно влияет на кривую температуры и общий ход погоды.

Почему это происходит?

Положение этого низкого давления в ближайшие дни будет определять, увидим ли мы раннюю осень или продолжим в жаркой фазе лета. В текущей ситуации лето может продлиться дольше, а в некоторых районах может наступить осенняя погода. Это развитие, несомненно, вызывает и интерес, и важность, учитывая сильную жаркую погоду в некоторых регионах и возможное облегчение, которое может принести смена сезонов. Кроме того, другие погодные проблемы могут потерять свою актуальность с изменением сезонов.

Какие это проблемы?

Влияние продолжающейся засухи на восточные регионы. В результате, к середине недели уровень опасности лесных пожаров достигнет категории 5 (максимальной) в некоторых районах восточнее Эльбы. Даже малейшая искра или открытый огонь могут привести к серьезным последствиям. В то же время остальная часть страны будет испытывать влажный или жаркий воздух, часто с сильными ливнями, как это было в понедельник, когда грозы вылили от 20 до 40 литров осадков на квадратный метр, вызвав наводнения.

Как будут развиваться грозы?

Температура немного упадет ночью с вторника на среду, а затем более сильные грозы придут с юго-запада. Будет жарко и тропически, с минимальными температурами от 13 до 21 градуса.

И к среде?

Грозы усилятся и, скорее всего, образуют линию от Альп до Рудных гор, достигнув Шлезвиг-Гольштейна к вечеру. Есть риск экстремальных погодных условий, в том числе сильного дождя, града и сильного ветра. Осадки могут достичь 40-80 литров на квадратный метр в короткий промежуток времени, что примерно равно месячной норме осадков в некоторых местах. На востоке останется сухо и очень жарко.

Какие температуры мы можем ожидать?

Сначала температура будет колебаться около 30 градусов, но к среде и четвергу центр жары сместится на восток, достигнув пика в 35 градусов в некоторых районах.

Эти температуры побивают рекорды?

Хотя маловероятно, что будет установлен абсолютный рекорд (36,5 градуса в сентябре 1911 года в обсерватории Йены), это все равно будет исключительное событие, одно из самых высоких сентября за последние 70 лет.

Что предсказывают прогнозы после четверга и пятницы?

Скорее всего, грозы отступят на юго-запад в эти дни. Остальная часть страны сможет насладиться солнечными днями и почти полностью сухой летней погодой с комфортными температурами около 24 градусов на западе и до 32 градусов на востоке.

Какая ситуация ожидается на выходные?

Ситуация неясна. Еще есть шанс, что мы испытаем раннюю осеннюю погоду. Однако большинство прогнозов склоняются к продолжению летней погоды. Если это произойдет, мы можем ожидать солнечную погоду и приятную погоду, с периодическими грозовыми разрядами, в основном на западе. Ожидаемые температуры составят от 24 до 31 градуса.

Несмотря на первоначальный прогноз о похолодании к четвергу, трудности в моделях погоды из-за высокого давления над Шотландией вызывают неопределенность. Это высокое давление влияет на кривую температуры и может продлить жаркую погоду, которая, возможно, сохранится и на выходных, с температурами от 24 до 31 градуса.

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