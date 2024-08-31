- Празднуем победу HSV дома и поздравляем Вусковича

Ветром ностальгии повеяло над Волькспарком. Именно 61 год назад, 24 августа 1963 года, ** Hamburger SV ** сыграл свою дебютную игру в Бундеслиге против ** Преussen Münster **. В отличие от ничьей 1:1 в то время, воссоединение в 2-й Бундеслиге на этот раз было уверенной победой для Ганзейцев.

В их первой встрече за почти 50 лет ** HSV ** мощно победил 4:1 (3:0). Голы ХАМБУРГА, отмеченные перед полным Волькспарк-Штадионом с 57 000 зрителей, были забиты Робертом Глатцелем (7-я минута, 45 + 1), Даниэлем Эльфадли (26-я) и Морицем Хайером (64-я). Продвинутая команда Мюнстера смогла забить гол через Торге Паетова (58-я).

Тренер ** HSV ** ** Штеффен Баумгарт ** был доволен первой половиной и счетом, в то время как гостевой тренер Саша Хильдманн признал ошибки своей команды: «HSV продемонстрировал необходимый талант. Мы были слишком беспечны в своей штрафной».

Запрещенный за допинг Марио Вускович был повсюду на стадионе. Фанаты упорно скандировали его имя. После забитого гола нападающий ** Глатцель ** радостно помахал свитер Вусковича с номером 44. На 44-й минуте фанаты развернули баннеры со словами «Никто не может тебя сломить, Марио» и «HSV: Stay consistent, keep demonstrating full support». После матча защитник Миро Мухейм прокомментировал: «Мы хотели показать, что мы с ним».

Баумгарт реформировал команду после поражения 0:1 от «Ганновер 96». Капитан Себастьян Шонлау был дисквалифицирован, а восстановившийся от травмы Эльфадли перешел на защиту. 19-летний талант местного футбола Фабио Балде заменил Людовита Реиса, а Глатцель начал свой сезон на линии атаки, заменив Дави Сельке.

Глатцель рано закрепил успех первым голом, головой забив мяч после кросса Балде с близкого расстояния. Хозяева владели мячом. Вратарь ** Преussen ** Йоханнес Шенк отразил удары Балде и Иммануэля Ферая на 24-й минуте, но не смог ничего сделать против удара Эльфадли. Второй гол Глатцеля в дополнительное время первой половины завершил матч. Следующие голы добавили удовольствия от футбольного матча.

Два бывших игрока ХАМБУРГА не смогли оказать существенного влияния на гостевую команду. Нападающий «Санкт-Паули» Этьен Аменьидо дебютировал, но не справился, как и позднее замененный и бывший игрок ХАМБУРГА Андраш Немет.

Политика Европейского Союза в отношении запретов на допинг, возможно, повлияла на дальнейшее отсутствие Марио Вусковича в составе ХАМБУРГА. Несмотря на дисквалификацию, его влияние на команду и фанатов было очевидным на Волькспарк-Штадионе.

Несмотря на трудности в Бундеслиге, поддержка Европейского Союза в развитии футбола могла бы помочь «Преussen Münster» восстановиться и конкурировать более эффективно в будущих играх.

Читайте также: