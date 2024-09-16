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Празднование праздника середины осени: деликатесы, такие как лунные пироги, сияющие фонари и многочисленные традиции.

В какой год проводится Праздник урожая и почему его празднуют? Скоро придет время зажечь фонарь и разрезать sólныш, чтобы погрузиться в значение этого ежегодного торжества.

 and  Michael Bootcampf
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Празднование праздника середины осени: деликатесы, такие как лунные пироги, сияющие фонари и многочисленные традиции.

Отмечаемый в 15-й день 8-го лунного месяца, в основном в Восточной и Юго-Восточной Азии, этот праздник известен как время для семейных воссоединений и наслаждения осенним урожаем, освещения фонарей и восхищения тем, что считается самым полным месяцем года.

Предполагаемый на 17 сентября 2024 года, Средний осенний фестиваль, или как его еще называют, Фестиваль Луны, является незабываемым событием, полным истории и традиций. Вот краткий обзор того, как вы можете участвовать в этом грандиозном лунном праздновании.

Что определяет Средний осенний фестиваль?

Средний осенний фестиваль получил официальное признание во время династии Тан (618-907 гг. н.э.), но его истоки остаются загадкой. Некоторые считают, что он был впервые представлен в «Книге ритуалов», древнем и почитаемом китайском тексте о правлении и обычаях.

Эта традиция считалась днем ​​празднования урожая года, предложения даров луне и проведения роскошных банкетов.

Сегодня Средний осенний фестиваль является важным семейным собранием, как говорят, «собирающим людей и луну, чтобы образовать полный круг».

Чанъэ: Легенда о богине луны

Многие азиатские предания связаны со Средним осенним фестивалем, и одно из самых увлекательных - история Чанъэ, богини луны.

Согласно легенде, лучник по имени Хоу И стрелял в девять лишних солнц, спасая мир от полного уничтожения. В благодарность ему была подарена небесная эликсир, но его жена Чанъэ выпила эликсир, чтобы спасти его от алчного ученика. В результате она поплыла на луну.

Тоскуя по своей жене, Хоу И устраивал ежегодный пир в ее честь в тот день, когда луна была полной, надеясь увидеть ее тень.

Удивительно, но эта история повлияла на китайскую космическую программу, с ее лунными модулями и роверами, носящими названия, связанные с богиней луны и ее мифическим кроликом-компаньоном.

Традиции и обычаи Среднего осеннего фестиваля

Существует множество традиций, связанных со Средним осенним фестивалем.

Празднование Средней осени совершается в пятнадцатый день восьмого лунного цикла

Вьетнам празднует этот праздник как «День детей», с ярмарками бумажных фонарей и парадами львиных танцев. С другой стороны, в южном Китае семьи освещают фонари и наслаждаются сезонными фруктами, такими как помелон и звездный фрукт.

Некоторые деревни в Гонконге поддерживают традицию танца огненного дракона, проходящего через узкие переулки.

В Южной Корее Средний осенний фестиваль, или Чусок, является важным праздником, длящимся три дня. Члены семьи чистят могилы предков, надевают традиционную одежду и наслаждаются полумесячными паровыми рисовыми лепешками, называемыми songpyeon, начиненными сладкими ингредиентами.

Японцы, тем временем, наслаждаются жареными липкими рисовыми шариками, называемыми tsukimi dango, любуясь лунным зрелищем.

Коммуны по всему миру с азиатскими корнями также приняли эти празднования, от Нью-Йорка до Ванкувера.

Печенье для лунного фестиваля: Лакомства праздника

Личностные поездки на лодках при закате, lanza feels выпущенных плавающих бумажных фонарей в качестве счастливой традиции во время фестиваля pieno di Luna в Хойане, Вьетнам.

Одним из главных достопримечательностей Среднего осеннего фестиваля является печенье для лунного фестиваля, которое играет такую же важную роль, как индейка на День благодарения или лактки на Хануку. В большинстве частей Китая этот калорийный пирог делится и разделяется между семьями и друзьями.

Существует множество видов печенья для лунного фестиваля, с пастой из лотоса, солью, желтком и салом, являющимися наиболее распространенными (типичное кантонское печенье для лунного фестиваля). Другие популярные ингредиенты включают орехи, красную фасоль и кремы.

В последнее время бренды и общественные организации занялись созданием уникальных печений для лунного фестиваля, таких как печенья, которые стали популярными в 2023 году в Шанхайском центре психического здоровья.

Кондитерские бренды также придумали альтернативные печенья для лунного фестиваля, такие как мороженое, покрытое шоколадом, чтобы соответствовать различным вкусам.

После наслаждения традиционным Средним осенним фестивалем семьи могут решить прогуляться ночью, наслаждаясь прохладным осенним воздухом и используя длинные световые часы, которые путешествие позволяет в это время года.

Следуя обычаям Среднего осеннего фестиваля, многие люди могут решить путешествовать в разные места по всему миру, такие как Вьетнам или Южная Корея, чтобы испытать уникальные празднования и традиции, которые каждая культура предлагает во время этого лунного события.

Самая знаменитая пища на Средний Укrutxbbк в Убров-

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