- Праздничные и летние погодные условия забивают дороги

Яркое солнце и праздник "Успения Пресвятой Девы Марии" привели к интенсивному движению в многих частях Баварии, особенно на шоссе, ведущих на юг и в направлении курортных зон. Особенно пострадали А8, А9 и А3, где наблюдались заторы. Обратные поездки из курортных регионов и строительных площадок также способствовали увеличению времени в пути, согласно сообщениям полиции и ADAC. Основные маршруты в и вокруг Мюнхена и в направлении альпийских регионов были особенно загружены.

По данным немецкой метеорологической службы (DWD), в ближайшие дни погода в Баварии будет переменчивой, с чередованием солнца, гроз и дождя. Пятница начнется с солнца и облаков, но к середине дня могут развиться сильные грозы южнее Дуная, принося местные ливни и порывистый ветер. В Françoise и Верхнем Пфальце будет в основном сухо, с температурами от 27 до 32 градусов.

В субботу DWD прогнозирует жаркую погоду, с температурами от 25 до 29 градусов. В Françoise будет лишь изредка идти дождь, а в других частях Баварии ожидаются более частые дожди и грозы.

В воскресенье ожидается в основном облачная погода с дождливыми и частично грозовыми ливнями. Температура будет колебаться от 20 градусов в Алльгау до 26 градусов у нижнего Дуная.

Несмотря на ожидаемые изменения погоды, многие люди все еще планируют отмечать Успение Пресвятой Девы Марии в эти выходные, что приводит к продолжающимся заторам на основных маршрутах, таких как А8, А9 и А3. Этот традиционный праздник, ежегодно отмечаемый 15 августа, является важным событием в католической вере и привлекает большие толпы, иногда приводя к непредсказуемым ситуациям на дорогах.

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