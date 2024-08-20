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Праздничное собрание в Диснейленде в Париже на день рождения

Даниэла Катценбергер и Лукас Кордалис отметили день рождения своей дочери уникальной вечеринкой, посетив Диснейленд Париж

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

- Праздничное собрание в Диснейленде в Париже на день рождения

Почти десять лет назад, Даниэла Катценбергер (37) и Лукас Кордалис (57) с гордостью приняли Софию Кордалис в свои жизни, сделав Ирис Кляйн (57) счастливой бабушкой. Во вторник София празднует свой 9-й день рождения. Чтобы отметить этот юбилей, вся семья наслаждается отпуском в Диснейленде Парижа. Даниэла Катценбергер и Ирис Кляйн делятся своими впечатлениями от этой особенной поездки на день рождения в Instagram.

Даниэла Катценбергер, возвращающаяся на телеэкраны с документальным сериалом на VOX с 6 сентября, поделилась роликом в понедельник, чтобы объявить о поездке: "В этом году мы отмечаем 9-й день рождения Софии необычным образом. Ух ты! Погружаемся в другой мир. Мы в пути..." Видео сразу переходит от аэропорта к Диснейленду. Фанаты могут совершить виртуальное путешествие по знаменитому парку развлечений через историю в Instagram Катценбергер.

Она показывает различные аспекты, такие как большое количество туристов и милые сувениры, в том числе платья принцесс в виде кукол. "Ты никогда не бываешь слишком стар для принцесс", - замечает Катценбергер. За этим следует фотография в ее истории, предположительно изображающая Лукаса Кордалиса с новорожденной Софией в больнице девять лет назад: "Мы справились, папа. 9 лет".

Она также опубликовала фотографию себя с Софией, видимо, сделанную сразу после рождения, в ролике. Даниэла Катценбергер подписала его: "Мой драгоценный камень. Мама так сильно любит тебя, счастливого 9-го дня рождения". Между тем, Лукас Кордалис поздравил с недавней фотографией: "Для моего самого драгоценного камня в мире, счастливого дня рождения".

Бабушка Ирис Кляйн, также присоединившаяся к семье в Париже и исследующая Диснейленд, поздравила Софию через Instagram и загрузила совместное фото с внучкой: "Счастливого дня рождения, моя замечательная внучка София. Время летит так быстро... 9 лет прошли. Я желаю тебе всего наилучшего, чтобы все твои желания сбылись, и, конечно же, здоровья".

VOX также поздравил с днем рождения. На основе поста в Instagram кажется, что фанаты Катценбергер могут ожидать некоторых появлений Софии в новых эпизодах: "Мы желаем тебе, дорогая София, счастливого 9-го дня рождения. Наслаждайся и проведи фантастический день. Мы с нетерпением ждем тебя на VOX с 6 сентября в новом 'Даниэле Катценбергер'".

Даниэла Катценбергер выразила свою любовь к Софии в трогательном посте в Instagram, сказав: "Мой драгоценный камень. Мама так сильно любит тебя, счастливого 9-го дня рождения". Позже Лукас Кордалис также выразил свою любовь к Софии, сказав: "Для моего самого драгоценного камня в мире, счастливого дня рождения".

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