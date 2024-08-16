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Федеральные земли ГерманииНовостиНеудача

Правосудие в Северной Вторгской области работает только с ограничениями из-за отключения электроэнергии

Если что-то идет не так на сервере, это stmt идет не так всюду - вот в чем проблема со всей системой правосудия Северного Рейна-Вестфалии в настоящий момент. DOWN на данном сайте является достаточно серьезной проблемой для юристов.

 and  Christian Meier
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Проблемы в дата-центре ограничивают работу судопроизводства в Северном Рейне-Вестфалии
Проблемы в дата-центре ограничивают работу судопроизводства в Северном Рейне-Вестфалии

- Правосудие в Северной Вторгской области работает только с ограничениями из-за отключения электроэнергии

Проблема в вычислительном центре мешает работе системы правосудия в Северном Рейне-Вестфалии

В результате отключения электроэнергии в Мюнстере ночью возникли проблемы для системы правосудия в Северном Рейне-Вестфалии. Об этом сообщил представитель Высшего административного суда в Кёльне, к которому относится центральный ИТ-провайдер системы правосудия. В результате центральный вычислительный центр системы правосудия Северного Рейна-Вестфалии, расположенный в Мюнстере, был отключен. Сейчас эксперты проверяют, есть ли технические повреждения серверов. "Проблема в том, что серверы были отключены, и их нельзя просто включить без предварительной проверки". Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее запустить системы.

"Массовые нарушения" в суде

Отключение привело к ограничениям в электронной переписке, в том числе в судах. Высший административный суд в Мюнстере объявил на своем сайте, что в настоящее время недоступен через так называемую Электронную судебную и административную почту (EGVP). Приложения, иски и судебные документы не могут быть поданы таким образом. "Массовые нарушения".

Однако нет полного отключения, сказал представитель Высшего административного суда в Кёльне. "Например, судебные заседания функционируют", - сказал он. Электронные файлы локально защищены для сессий и поэтому доступны. Системы видеоконференцсвязи также функционируют.

Несмотря на усилия по быстрому восстановлению серверов, текущая ситуация в вычислительном центре приводит к значительному уровню сбоев в электронной переписке в системе правосудия. К сожалению, Высший административный суд в Мюнстере испытал такой сбой в своей Электронной судебной и административной почте, что повлияло на подачу заявлений, исков и судебных документов.

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 and  Ksenia Johnson
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