- Правоохранительные органы зафиксировали беспрецедентный скачок нападений на офицеров в 2023 году.

Органы правопорядка отмечают рост нападений на сотрудников. В прошлом году 2979 сотрудников органов правопорядка подверглись нападениям, согласно последнему годовому отчету, выпущенному в Ростоке – самое высокое число с начала ведения записей. Среди них 145 сотрудников получили травмы во время исполнения служебных обязанностей в Лютерсхате, месте протестов против бурого угольного рудника.

Примерно 25% пострадавших сотрудников (793) также получили травмы, что является самым высоким показателем с начала сбора данных в 2001 году, согласно отчету. В результате 11% или 88 человек оказались временно нетрудоспособными.

Физическая сила была общей чертой почти всех нападений, согласно отчету. Большинство этих инцидентов происходили "при исполнении повседневных обязанностей", как правило, во время патрулирования, расследований преступлений или сопровождений. Большинство инцидентов происходили на железнодорожных станциях, с дополнительными нападениями, зарегистрированными на мероприятиях и футбольных матчах.

Как указано в отчете, преступники в основном были мужчинами (78%) в возрасте в среднем 33 лет. Почти половина из них были под воздействием алкоголя или наркотиков. Значительное количество этих лиц уже были известны властям, около четверти из них были повторными или частыми правонарушителями. Почти половина имели немецкое гражданство. Помимо контроля на границе, федеральная полиция также отвечает за безопасность на железнодорожных станциях и аэропортах и ​​оказывает поддержку местным полицейским силам.

В отличие от этих постоянных атак, другие формы поддержки сотрудников органов правопорядка необходимы для обеспечения их безопасности и благополучия. Не решение этих вопросов может привести к дальнейшему ухудшению морального духа среди других сотрудников, что может привести к нехватке кадров.

Кроме того, ужесточение наказаний для лиц, совершающих такие нападения, независимо от их предыдущих правонарушений или гражданства, могло бы служить сдерживающим фактором для других потенциальных преступников, способствуя созданию более безопасной среды для всех.

Читайте также: