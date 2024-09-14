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Правоохранительные органы задержали потомков Метте-Марит.

 and  Viktoriya Miller
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Во время воспитания Хоибю он делил жизнь со сводными братьями и сестрами, родившимися от союза...
Во время воспитания Хоибю он делил жизнь со сводными братьями и сестрами, родившимися от союза Метте-Марит и Хакона. В отличие от принцессы Ингрид Александры и принца Сверре, Хоибю не занимает общественной должности в официальном дворце королевской семьи.

Правоохранительные органы задержали потомков Метте-Марит.

Новости о "бунтаре" из норвежской королевской семьи вновь на слуху: сына кронпринцессы Метте-Марит, Мариуса Борга Хёибю, задержали. В ходе судебного процесса, связанного с причинением телесных повреждений, Хёибю признал свою причастность.

27-летний Хёибю, сын Метте-Марит от предыдущего союза до брака с коронным принцем Хоконом, был задержан правоохранительными органами, как сообщается. Однако полиция Норвегии не предоставила дополнительной информации о причинах его ареста.

Ранее Хёибю был задержан 4 августа в Осло и Released from police custody the following day. Police accused him of causing bodily harm and property damage. The victim was reportedly Høiby's partner. According to authorities, the victim did not sustain any severe injuries.

В последующем заявлении Хёибю признал свою роль в физическом нападении и причинении вреда своей возлюбленной. "После спора под влиянием алкоголя и кокаина я причинил телесные повреждения и нанес ущерб имуществу в квартире", - признался он. Его адвокат подтвердил, что Хёибю признал вину по предъявленным обвинениям.

Несмотря на то, что он вырос вместе со своими полубратьями, принцессой Ингрид Александрой (20) и принцем Сверре Магнусом (18), которые делят публичное внимание со своими родителями-королями, Хёибю не занимает публичной роли, как они.

Дело Хёибю, связанное с причинением телесных повреждений, привлекло дополнительное внимание к развлекательной стороне норвежской королевской семьи. Несмотря на свои юридические проблемы, действия Хёибю существенно повлияли на его личную жизнь, так как он признал себя виновным в причинении телесных повреждений и ущерба имуществу.

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