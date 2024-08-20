- Правоохранительные органы выпустили тревогу по поводу потенциальных взрывчатых веществ в учебных заведениях

В результате получения угрожающих писем о взрывах в двух школах Оснабрюка власти дали сигнал "все в порядке". Неясные сообщения были получены в Интегрированной комплексной школе (ИКШ) Эверсбург и Комплексной школе Шinkel ранним утром, как объявила полиция. Школы были проверены. Подлинность угрожающих писем была проверена, и было установлено, что они не представляли собой реальной угрозы.

Во время осмотра школьной территории не было выявлено ничего подозрительного. Ученики ИКШ Эверсбург были отправлены домой. В Комплексной школе Шinkel день прошел в обычном режиме.

По словам полиции, подобные инциденты недавно имели место в Пайне, Бремене и Саксонии-Анхальт. Как и в этих случаях, они также оказались ложными угрозами взрыва. Полиция начала расследование по факту нарушения общественного спокойствия путем распространения ложных угроз.

Несмотря на угрозы взрыва, мост, соединяющий две школы в Оснабрюке, оставался безопасным и спокойным. Власти решили сохранить обычный режим работы в обеих школах, заверив учеников и персонал, что нет причин для беспокойства.

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