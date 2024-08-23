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ПанорамаНовостиНорвегия

Правоохранительные органы возбудили судебное разбирательство против потомков Метте-Марит.

Шум вокруг Мариуса Борга Хёибю сохраняется почти три недели после его задержания. В отличие от него, норвежские правоохранительные органы выдвинули дополнительные обвинения против 27-летнего человека.

 and  Mark Rodriguez
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Наследный принц Норвегии Метте-Марит (слева) и её сын Марийс Борг Хёйбю (прошлое фото)
Наследный принц Норвегии Метте-Марит (слева) и её сын Марийс Борг Хёйбю (прошлое фото)

- Правоохранительные органы возбудили судебное разбирательство против потомков Метте-Марит.

После обвинений в причинении физического вреда сыну норвежской кронпринцессы Метте-Марит, Мариусу Боргу Хёибю, власти ужесточили обвинения в отношении 27-летнего мужчины. Помимо первоначальных обвинений в нападении и повреждении имущества в начале августа, Хёибю подозревается в угрозах во время телефонного разговора с тем же лицом, как указано в заявлении полиции о ходе дела. В заявлении на прошлой неделе Хёибю признался, что под воздействием алкоголя и кокаина проявлял насилие по отношению к своей девушке и причинил ущерб ее личному имуществу.

Адвокат Хёибю, Оyvind Bratlien, сообщил газете "Aftenposten", что Хёибю еще не комментировал новые обвинения. Хёибю должен пройти допрос в полиции на следующей неделе, ему грозит обвинение в нападении, повреждении имущества и угрозах. Кроме того, полиция утверждает, что Хёибю причастен к краже мопеда.

Бывшие подруги также выдвигали обвинения в насилии против Хёибю, хотя эти обвинения не были включены в текущие обвинения. Полиция расследует эти ситуации как потенциальные случаи домашнего насилия, Хёибю пока не идентифицирован как подозреваемый.

Хёибю - сын Метте-Марит от прежних отношений, хотя он не является официальным членом королевской семьи. Он был задержан в Осло 4 августа по подозрению в нападении и повреждении имущества и Released the following day.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит родом из Норвегии. Несмотря на то, что Хёибю не является официальным членом королевской семьи, его действия вызвали значительное внимание в его родной стране.

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