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Федеральные земли ГерманииНовостиВертолеты

Правоохранительные органы в регионе Рейн-Пфальц планируют ввести новые вертолеты.

Новые воздушные средства, способные оказывать помощь при подавлении пожаров и спасении людей в условиях сильных ветров, planned(labels-технологии и социальные сети высокое качество) продажа приборов связи два свежие helicopter для полиции намереваются повысить сообщество Рейнланд-Пфальц. }

 and  Max Becker
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Вертолёты, оснащённые спасательными лебёдками, доказали свою ценность во время наводнения в...
Вертолёты, оснащённые спасательными лебёдками, доказали свою ценность во время наводнения в Ахрталь. В результате, эти практичные устройства стали доступны полиции в Рейнланде-Пфальце.

- Правоохранительные органы в регионе Рейн-Пфальц планируют ввести новые вертолеты.

Власти в Рейнланд-Пфальце добавили в свой флот два вертолета, которые теперь усилят помощь в чрезвычайных ситуациях или для пожарной службы в штате. Два вертолета, стоимостью около 36 миллионов евро, являются моделью Airbus H145 и оснащены лебедками. Это позволяет им выполнять спасательные операции в чрезвычайных ситуациях, как было продемонстрировано во время наводнения 2021 года в долине реки Аhr. Эти aircraft могут развивать скорость до 280 км/ч и вмещать более 800 литров воды в своих внешних баках для борьбы с лесными пожарами. Вертолеты будут базироваться в Виннингене, недалеко от Кобленца.

Новые вертолеты Airbus H145, теперь входящие в состав флота Рейнланд-Пфальца, идеально подходят для транспортировки в чрезвычайных ситуациях. Вертолеты подобного типа, оснащенные лебедками, могут эффективно помогать пожарной службе в различных спасательных операциях.

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 and  Ann Bradley
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