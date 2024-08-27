- Правоохранительные органы в настоящее время изучают потенциальные опасности, находящиеся на железнодорожных линиях.

Полицейские органы, в частности, Федеральная полиция, расследуют деятельность неопознанного лица, которое могло быть причастно к потенциально опасному нарушению работы железнодорожного транспорта. Это произошло после того, как большие ветки были размещены на рельсах в Северном Бадене, что заставило экспресс-поезд активировать аварийное торможение. К счастью, никто из пассажиров не пострадал во время этого инцидента в понедельник. Как сообщил представитель пресс-службы, эти ветки застряли под поездом. Как сообщает Deutsche Bahn, инцидент произошел с грузовым поездом.

Авторитеты считают, что эти ветки были размещены на рельсах намеренно, так как они были обнаружены в двух разных местах, разделенных расстоянием от 10 до 15 метров. Федеральная полиция в Карлсруэ призывает свидетелей, которые могли заметить что-то необычное возле Офтерсхайма, Хайдельберга во время понедельника вечером. К сожалению, на данный момент нет описания подозреваемого, сообщил спикер.

Железнодорожный путь, соединяющий Шветцинген и Хockenheim, был временно заблокирован в обоих направлениях. Примерно в 8:00 вечера Федеральная полиция официально объявила через X, что дорога снова открыта. Инцидент с грузовым поездом произошел примерно в 6:30 вечера, как сообщил представитель железной дороги.

Высокоскоростные поезда ICE на линии, соединяющей Киль или Гамбург с Базелем и обратно, были перенаправлены через Брухзаль, сообщил спикер. Поезда S-bahn делали раннюю остановку в Шветцингене или Хockenheim, прежде чем продолжить свой путь.

Железнодорожное сообщение между Шветцингеном и Хockenheim было временно прервано из-за размещения веток на рельсах. Авторитеты расследуют этот инцидент, так как он также произошел на той же линии, которая соединяет Хockenheim с другими местами.

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