Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиХоккенхайм

Правоохранительные органы в настоящее время изучают потенциальные опасности, находящиеся на железнодорожных линиях.

После столкновения поезда с деревьями на путях движение наNorth Badenостановлено. В настоящее времяэталями полиция Германии расследует людей, ответственных за это опасное происшествие, ищет Potential свидетели.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Поезд в Северном Бадене внезапно остановился из-за препятствий на путях, в частности деревьев, что...
Поезд в Северном Бадене внезапно остановился из-за препятствий на путях, в частности деревьев, что потребовало экстренное применение тормозов. Федеральные власти в настоящее время проводят расследование.

- Правоохранительные органы в настоящее время изучают потенциальные опасности, находящиеся на железнодорожных линиях.

Полицейские органы, в частности, Федеральная полиция, расследуют деятельность неопознанного лица, которое могло быть причастно к потенциально опасному нарушению работы железнодорожного транспорта. Это произошло после того, как большие ветки были размещены на рельсах в Северном Бадене, что заставило экспресс-поезд активировать аварийное торможение. К счастью, никто из пассажиров не пострадал во время этого инцидента в понедельник. Как сообщил представитель пресс-службы, эти ветки застряли под поездом. Как сообщает Deutsche Bahn, инцидент произошел с грузовым поездом.

Авторитеты считают, что эти ветки были размещены на рельсах намеренно, так как они были обнаружены в двух разных местах, разделенных расстоянием от 10 до 15 метров. Федеральная полиция в Карлсруэ призывает свидетелей, которые могли заметить что-то необычное возле Офтерсхайма, Хайдельберга во время понедельника вечером. К сожалению, на данный момент нет описания подозреваемого, сообщил спикер.

Железнодорожный путь, соединяющий Шветцинген и Хockenheim, был временно заблокирован в обоих направлениях. Примерно в 8:00 вечера Федеральная полиция официально объявила через X, что дорога снова открыта. Инцидент с грузовым поездом произошел примерно в 6:30 вечера, как сообщил представитель железной дороги.

Высокоскоростные поезда ICE на линии, соединяющей Киль или Гамбург с Базелем и обратно, были перенаправлены через Брухзаль, сообщил спикер. Поезда S-bahn делали раннюю остановку в Шветцингене или Хockenheim, прежде чем продолжить свой путь.

Железнодорожное сообщение между Шветцингеном и Хockenheim было временно прервано из-за размещения веток на рельсах. Авторитеты расследуют этот инцидент, так как он также произошел на той же линии, которая соединяет Хockenheim с другими местами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно