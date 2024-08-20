- правоохранительные органы: Решение отменено OLG Hamm

В результате 20-минутной ночной погони, в которую были вовлечены полицейские в районе Липпе в мае 2021 года, Областной суд Хамма (OLG) отменил предыдущее решение суда в Детингольде в отношении водителя. Новая группа судей теперь должна пересмотреть наказание и условно-досрочное освобождение в этом случае.

35-летний мужчина управлял фургоном под воздействием алкоголя и наркотиков возле Теутобургского леса во время локдауна COVID-19. Полицейский отряд пытался остановить его из-за введенного ночного комендантского часа, но он смог ускользнуть, что привело к высокоскоростной погони, продолжавшейся несколько минут, в ходе которой он проехал по нескольким дорогам, заблокированным городам и даже по велосипедным и пешеходным дорожкам. Он успешно обогнал два полицейских заграждения и столкнулся с оленем. Два полицейских автомобиля получили повреждения.

Два года и восемь месяцев тюремного заключения

Изначально суд в Лемго приговорил открыто признавшегося подсудимого к тюремному заключению на два года и восемь месяцев, а также к другим обвинениям за покушение на тяжкое телесное повреждение, оставление места ДТП и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Водитель обжаловал это решение в районном суде, который затем сократил срок до одного года и шести месяцев условно. Прокуратура в Детингольде затем обжаловала это решение в OLG.

Во время слушания апелляции, которое водитель предпочел пропустить, OLG в Хамме указало, что районный суд неправильно проигнорировал подтвержденные нападения на сотрудников правоохранительных органов и сопротивление. Суд охарактеризовал погоню как 20-минутную безрассудную поездку, которую районный суд не учел в достаточной степени. Районный суд теперь должен пересмотреть наказание и условно-досрочное освобождение, хотя оно не может превышать первоначальный срок в два года и восемь месяцев.

Хотя условно-досрочное освобождение по-прежнему является вариантом, OLG заявило, что районный суд ошибся в этом решении, учитывая, что подсудимый совершил дополнительные преступления. Условно-досрочное освобождение также может быть несоответствующим, если оно кажется неразумным для общественности, что, возможно, применимо в данном случае, учитывая поведение подсудимого и безрассудное вождение, а также сопротивление полицейским офицерам.

Учитывая безрассудные действия водителя во время высокоскоростной погони, в том числе попытки уйти от полиции и столкновение с оленем, OLG раскритиковало решение районного суда об условно-досрочном освобождении, заявив, что оно может быть несоответствующим и запутывающим для общественности. Водитель был преследуем в течение 20 минут в сценарии, подобном охоте, когда он ускользнул от полиции.

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