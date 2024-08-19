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ПанорамаНовостиКолесо

Правоохранительные органы расследуют возможный случайный пожар недалеко от Лейпцига.

После пожара в кабине колеса обозрения на фестивале Хайфилд власти ищут улики и потенциальных очевидцев. Установить причину происшествия может потребовать несколько недель.

 and  Lauren Adams
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Колесо обозрения фестиваля Хайфилд прекратило вращение на следующий день после пожара.
Колесо обозрения фестиваля Хайфилд прекратило вращение на следующий день после пожара.

- Правоохранительные органы расследуют возможный случайный пожар недалеко от Лейпцига.

Следуя за пожаром на гигантском колесе обозрения на фестивале Хайфилд вблизи Лейпцига, правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств, приведших к возгоранию. Как заявили представители, нет никаких доказательств поджога.

На данный момент полиция подозревает, что пожар был случайным. Неполадки в механизме колеса обозрения были исключены как причина пожара. Свидетелей просят предоставить информацию о любых возможных халатных действиях. Поговаривают, что причиной послужила сигарета, но полиция не подтвердила эти слухи.

Примерно в 21:00 в субботу одна из 24 кабин колеса обозрения загорелась, а затем огонь перекинулся на другую кабину. Фестиваль был временно приостановлен на два часа.

65 пассажиров колеса обозрения обратились за медицинской помощью

По словам оператора колеса обозрения, пожар начался во время обмена пассажиров. К удивлению, в тот момент в кабине не было пассажиров.

В результате расследования эксперт по пожарам обнаружил, что материалы под колесом обозрения сначала загорелись по неизвестной причине, а затем огонь перекинулся на кабины. Как сообщается в понедельник, эксперт завершил на-site расследование. Продолжается сбор свидетельских показаний.

65 человек обратились за медицинской помощью после инцидента. 16 человек были госпитализированы, четверо получили ожоги, еще один получил травму, связанную с падением. Большинство пострадавших подверглись воздействию дыма. Некоторые, в том числе спасатели и как минимум четыре полицейских офицера, прошли обследование на предмет возможного отравления дымом. К счастью, серьезных травм не было. Пострадали как посетители фестиваля, так и спасатели, в том числе полицейские офицеры.

Расследование продолжается и может занять несколько недель или даже месяцев, как заявили представители полиции.

Фестиваль Хайфилд на озере Штормталь вблизи Лейпцига начался в четверг вечером. Как заявили организаторы, на концерты известных артистов пришли около 30 000 любителей музыки.

Несмотря на то, что эксперт обнаружил первоначальное возгорание под колесом обозрения, точная причина пожара остается неясной. Колесо, главная достопримечательность, скорее всего, останется нерабочим до тех пор, пока не будет установлена точная причина инцидента.

В результате пожара несколько частей колеса обозрения, в том числе сгоревшие кабины, будут подвергнуты дальнейшему изучению, чтобы определить, не повлияли ли какие-либо неисправности или слабые места на пожар.

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