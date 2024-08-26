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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Правоохранительные органы проводят проверку в районе лагеря беженцев в Солингене.

Лицо, подозреваемое в knife attack в Сольingen, задержано, но расследование на месте продолжается

 and  Melissa Williams
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Три человека погибли от ножевых ранений во время городского праздника в Соллингене в пятницу...
Три человека погибли от ножевых ранений во время городского праздника в Соллингене в пятницу вечером

- Правоохранительные органы проводят проверку в районе лагеря беженцев в Солингене.

Полицейские провели расследование в районе, близком к центру для беженцев в Золингене, считая, что это место проживания человека, связанного со смертельным ножевым инцидентом. Авторитеты получили свежую информацию и хотели повторно осмотреть определенные места, как заявил представитель полиции Дюссельдорфа. Как сообщает журналист dpa, часть тротуара возле центра для беженцев была оцеплена. Представитель полиции отказался раскрывать причины расследования.

В поздние часы пятницы трагедия произошла на местном фестивале в Северном Рейне-Вестфалии, Золинген, в результате чего трое человек погибли и восемь других получили ранения, четверо из них в критическом состоянии. Главного подозреваемого, 26-летнего мужчину сирийского происхождения, задержали. Федеральная прокуратура Германии расследует его по обвинениям в убийстве и подозрении в связях с Исламским государством (ИГ), которое взяло на себя ответственность за нападение.

Полиция Дюссельдорфа, в связи с новой информацией, решила направить команду на тротуар возле центра для беженцев в Золингене для повторного осмотра. Скорее всего, следователи из федеральной прокуратуры сотрудничают с местной полицией в расследовании, учитывая серьезность дела.

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