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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Правоохранительные органы подают в суд на медицинских работников, обвиняя их в мошенничестве.

Пять лет назад, следователи провели обыски в различных медицинских учреждениях по подозрению в мошеннических действиях. С тех пор начали возбуждать судебные дела.

 and  Vladimir Milov
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В Лейпциге прокуратура города обвиняет трех медиков в мошенничестве
В Лейпциге прокуратура города обвиняет трех медиков в мошенничестве

- Правоохранительные органы подают в суд на медицинских работников, обвиняя их в мошенничестве.

Ленинградский уголовный суд предъявил обвинение трем врачам в связи с их предполагаемым участием в мошеннических действиях. Они обвиняются в преднамеренном искажении выставления счетов за медицинские услуги с 2015 по 2019 год, как указано в официальном заявлении прокуратуры. Кроме того, подсудимые также подозреваются в незаконном получении средств для найма дополнительного медицинского персонала.

В холодном ноябре 2019 года правоохранительные органы провели тщательные расследования в около двадцати медицинских учреждениях и жилых домах, в результате чего было изъято значительное количество доказательств.

Прокуратура обвиняет врачей в двадцати-six случаях мошенничества или соучастия в таких действиях, что привело к ущербу в размере примерно четырех миллионов евро. Теперь задачей суда первой инстанции будет рассмотрение обоснованности предъявленного обвинения.

Дело прокуратуры против врачей будет слушаться в [суде первой инстанции]. На этом судебном процессе предполагается тщательное рассмотрение якобы имевших место мошеннических действий и финансовых злоупотреблений.

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