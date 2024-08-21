- Правоохранительные органы конфисковали оружие и незаконные вещества в регионе расширения Герау.

Операции, проведенные в Гессене и Нижней Франконии во вторник, привели к изъятию оружия и значительных количеств запрещенных веществ, что привело к задержанию 36-летнего человека. Подозревается, что он незаконно торговал оружием, боеприпасами и наркотиками, а также имел связи с детской порнографией, как заявили власти. Кроме того, он подозревается в организации тайников с оружием или контрабандой в автомобилях.

В отношении него уже был выдан ордер на арест, и он находится под стражей. В его личной мастерской в Гроссе-Герау полиция обнаружила несколько килограммов незаконных наркотиков, в том числе амфетамина и кристаллического метамфетамина, а также полностью заряженный револьвер, патроны и разные ремни для оружия. Кроме того, они изъяли подозрительный автомобиль для контрабанды.

Помимо 36-летнего, оперативная группа также задержала четверых других подозреваемых, предположительно причастных к преступной деятельности. Ранее проведенные расследования зашифрованных данных связи дали основания. Также прошли обыски в Дармштадте, Вайтерштадте (район Дармштадт-Дибург) и баварском городе Альзенау.

Арест 36-летнего был произведен полицией в связи с выданным на него ордером. Во время обыска в его мастерской в Гроссе-Герау были найдены несколько незаконных наркотиков и заряженный револьвер, что потребовало вмешательства полиции.

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