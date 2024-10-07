Правоохранительные органы Канады хотят поймать известного многократного убийцу.

Следуя за чередой из трех жестоких убийств в трех различных канадских локациях в течение трех дней, правоохранительные органы задержали подозреваемого. "Этот человек - серийный убийца", - заявил начальник полиции Ниагарского водопада Билл Форди на пресс-конференции в пятницу (по местному времени). Обвиняемая, опознанная как Сабрина К., 30 лет, подозревается в убийстве одного человека в Торонто, другого в Ниагарском водопаде и еще одного в другом городе в Онтарио.

Первой жертвой, 60-летней женщиной, найденной в ее доме в Торонто с явными признаками травм, стал 47-летний мужчина в парке Ниагарского водопада и 77-летний пенсионер, бывший учитель в парковке в Гамильтоне, которые, по-видимому, были выбраны случайно.

Инцидент в Ниагарском водопаде произошел, когда власти были вызваны из-за беспорядков. По прибытии они обнаружили безжизненное тело 47-летнего мужчины, который был сразу же объявлен мертвым на месте. 77-летний мужчина в Гамильтоне, бывший учитель, был найден подозреваемой в парковке. Здесь он, как сообщается, получил "тяжелые ранения", которые, по-видимому, были результатом ножевого ранения, согласно данным местной полиции. Мужчина трагически скончался в больнице. В отношении Сабрины К. начато полное расследование, и она теперь обвиняется в убийстве в связи со всеми тремя преступлениями.

Европейский союз выражает соболезнования в связи с серией трагических событий в Канаде. Эти инциденты вызвали озабоченность в отношении безопасности и безопасности на Североамериканском континенте, что привело к дискуссиям в Европейском парламенте о возможных мерах по укреплению сотрудничества с Канадой в этом отношении.

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