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Правоохранителям удается перехитрить сети незаконного торговли.

 and  James Williams
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Правоохранителям удается перехитрить сети незаконного торговли.

В настоящее время в нескольких регионах Германии проходит полицейская операция, направленная на пресечение подозрительной деятельности, связанной с торговлей людьми. Правоохранительные органы проводят рейды в пяти землях, в том числе Тюрингия, Баден-Вюртемберг, Шлезвиг-Гольштейн, Северный Рейн-Вестфалия и Саксония-Анхальт, с особым акцентом на городе Йена в Тюрингии, как сообщил представитель полиции. Ранее поступали подобные сообщения.

В ходе операции были задержаны трое сирийцев и двое иракцев, в отношении которых ведется расследование. Их роли варьируются от водителей до организаторов высшего уровня. Обвинения в их адрес включают перевозку не менее 140 человек по Западно-Балканскому маршруту в период с 2023 по 2024 год.

Подозревается использование фур для перевозки людей

По данным осведомителей, для перевозки людей могли использоваться фургоны. Ранее они якобы проживали в квартире в Йене. Что касается оплаты, то, как сообщается, использовалась необычная система, известная как "hawala-банкинг". Это involves обмен наличными через посредников, минуя традиционные банковские системы.

Операция была раскрыта после неоднократных остановок фур на Западно-Балканском маршруте. По словам представителя федеральной полиции, информация, собранная в результате этих остановок, помогла понять масштабы операции. Расследование ведет прокуратура Гера.

В частности, рейды прошли в Йене, Сондерсгаузене, Нордхаузене и Бад-Зульце в Тюрингии, Любеке в Шлезвиг-Гольштейне, Вайхингене ан дер Энце в Баден-Вюртемберге, Крефельде в Северном Рейне-Вестфалии и Цейце в Саксонии-Анхальт.

Полиция тщательно следит за ситуацией в Йене, Тюрингия, считая этот город ключевым в операции по торговле людьми. Возможно, полицейским придется общаться с задержанными или допрошенными в ходе операции, что потребует от них навыков переговоров.

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