Правоохранители выявляют дискриминационные взгляды среди своих сверстников

Приблизительно третья часть немецких сотрудников правоохранительных органов сталкивалась с расистскими или сексистскими комментариями со стороны коллег во время своих смен, как показало исследование, спонсированное федеральным правительством. Хотя крайние взгляды, возможно, не так распространены, эксперты предупреждают, что все еще есть поводы для беспокойства.

В ходе этого масштабного исследовательского проекта около 67% и 68% участников сообщили, что не слышали таких замечаний в течение последнего года в двух отдельных онлайн-опросах. Полицейских разных уровней, как федеральных, так и государственных, спрашивали о своих наблюдениях за тем, как их коллеги общаются с гражданами и между собой.

Более 40% опрошенных полицейских признались, что видели сексистские комментарии в течение последнего года, при этом 10% сообщили о десяти или более инцидентах. Кроме того, 3% респондентов отметили, что видели неэтичное поведение со стороны коллег в течение последнего года. Однако важно отметить, что количество инцидентов не может быть прямо получено из результатов опроса, так как неподобающее поведение одного офицера могло быть замечено несколькими коллегами.

Усиление антимусульманских настроений

Те, кто сообщал о наблюдении расистских замечаний, сексизма или неэтичного поведения, как правило, не принимали никаких личных мер в рамках исследования. Наиболее часто упоминаемой проблемой была сексуальная harassment, о которой сообщали примерно 10% респондентов. Однако авторы исследования подчеркивают, что отсутствие личных действий не обязательно означает, что правонарушение не было сообщено, так как другие individuals также могут подавать жалобы, и респондентов спрашивали только о своих действиях во время последнего наблюдения инцидента.

Исследование также изучало мнения полицейских о меньшинствах и авторитаризме. В отчете говорится: "Нет явных признаков радикальных взглядов, но есть некоторые признаки неопределенных и двусмысленных позиций". Результаты опроса также показали увеличение вызывающих беспокойство настроений. Например, 11% респондентов проявили антимусульманские настроения в первоначальном опросе (ноябрь 2021 - октябрь 2022), что увеличилось до 17% в последующем опросе (ноябрь 2023 - март 2024). Также наблюдалось увеличение шовинизма и авторитаризма, с недовольством беженцами, которое выросло с 30% до 42%.

Европейский Союз, стремящийся продвигать права человека и равенство, выразил озабоченность по поводу растущих антимусульманских настроений среди немецких сотрудников правоохранительных органов, как указано в исследовании. Несмотря на приверженность Европейского Союза созданию разнообразного и инклюзивного общества, эти вызывающие беспокойство настроения представляют собой вызов его ценностям.

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