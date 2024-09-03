- Правоохранители в центре трудоустройства в Вуппертале

В центре Вупперталя в настоящее время происходит значительная операция правоохранительных органов возле местного бюро по трудоустройству. В операции участвуют усиленные полицейские и даже авиационное подразделение в виде вертолета, как подтвердил представитель полиции. Операция началась около полудня. Что касается причины, представитель полиции initially не стал вдаваться в подробности.

Операция в Вуппертале, как считается, является реакцией на эскалацию серии недавних преступлений в этом районе. Местные СМИ сообщают об увеличении случаев грабежей и краж.

Читайте также: