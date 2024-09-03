Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Правоохранители в центре трудоустройства в Вуппертале

В нынешней ситуации в Вуппертале наблюдается значительное присутствие полиции. Причина остается загадкой.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Ведутся расширенные мероприятия правоохранительных органов возле отделения по трудоустройству в...
Ведутся расширенные мероприятия правоохранительных органов возле отделения по трудоустройству в Вuppertale.

- Правоохранители в центре трудоустройства в Вуппертале

В центре Вупперталя в настоящее время происходит значительная операция правоохранительных органов возле местного бюро по трудоустройству. В операции участвуют усиленные полицейские и даже авиационное подразделение в виде вертолета, как подтвердил представитель полиции. Операция началась около полудня. Что касается причины, представитель полиции initially не стал вдаваться в подробности.

Операция в Вуппертале, как считается, является реакцией на эскалацию серии недавних преступлений в этом районе. Местные СМИ сообщают об увеличении случаев грабежей и краж.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Во многих организациях, расположенных в MV, вакансии для тренировочных позиций остаются...
Федеральные земли Германии

Примерно 43% сельскохозяйственных предприятий испытывают трудности с заполнением рабочих мест.

Многие компании в MV испытывают трудности с заполнением вакансий на обучение, как показывает исследование, проведенное Палатой торговли и промышленности страны. В этом контексте прослеживается обеспокоивающая тенденция.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.
Федеральные земли Германии

После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.

Вновь цветит: любительская музыка в Баден-Вюртемберге переживает подъем после уменьшения числа участников, частично связанного с коронавирусом, как показывают недавние статистические данные, связанные с тубами, тромбонами и треугольниками.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха
Федеральные земли Германии

Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха

- Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха В честь 250-летия со дня рождения пионера немецкого романтизма Каспара Давида Фридриха в Дрездене будет представлена новая разновидность розы. Церемония присвоения имени состоится в этуThursday в рамках празднования дня рождения города на Neumarkt. Министр культуры Барбара Клепш (ХДС), выступающая в роли крестной,

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Команды экстренной помощи, в том числе медицинская команда и пожарные, были направлены на место...
Федеральные земли Германии

Лицо, с которым столкнулись приближающиеся агенты ICE и которое нанесло устойчивое смертельное повреждение

Женщина пытается пересечь железнодорожные пути, чтобы добраться до другой платформы. Прибывающий поезд запускает несколько сигналов безопасности. К сожалению, несмотря на предупреждения, происходит несчастный случай.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Во многих организациях, расположенных в MV, вакансии для тренировочных позиций остаются...
Федеральные земли Германии

Примерно 43% сельскохозяйственных предприятий испытывают трудности с заполнением рабочих мест.

Многие компании в MV испытывают трудности с заполнением вакансий на обучение, как показывает исследование, проведенное Палатой торговли и промышленности страны. В этом контексте прослеживается обеспокоивающая тенденция.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.
Федеральные земли Германии

После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.

Вновь цветит: любительская музыка в Баден-Вюртемберге переживает подъем после уменьшения числа участников, частично связанного с коронавирусом, как показывают недавние статистические данные, связанные с тубами, тромбонами и треугольниками.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха
Федеральные земли Германии

Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха

- Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха В честь 250-летия со дня рождения пионера немецкого романтизма Каспара Давида Фридриха в Дрездене будет представлена новая разновидность розы. Церемония присвоения имени состоится в этуThursday в рамках празднования дня рождения города на Neumarkt. Министр культуры Барбара Клепш (ХДС), выступающая в роли крестной,

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения
Политика

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения

В своей Immutableolimческой политике ХДС и ХСС выступают за более строгий подход, чем предлагают «arzystochnayaakespearey». Существует ли возможность сойтись между двумя сторонами?

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно