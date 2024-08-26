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Федеральные земли ГерманииНовостиПропавшие лица

Правоохранители в регионе Рур в настоящее время ищут 12-летнего и 14-летнего.

Органы правопорядка в настоящее время занимаются двумя исчезновениями в регионе Рура и просят возможных свидетелей или информаторов выйти на связь.

 and  Ann Bradley
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Органы правопорядка в настоящее время ищут двух отсутствующих молодых людей
Органы правопорядка в настоящее время ищут двух отсутствующих молодых людей

- Правоохранители в регионе Рур в настоящее время ищут 12-летнего и 14-летнего.

В районе Рура правоохранительные органы в настоящее время разыскивают 12-летнего и 14-летнего ребенка. Эти два случая будут рассматриваться независимо друг от друга. Отдел пропавших без вести полиции Эссена разыскивает 12-летнего ребенка, который не вернулся домой после школы в один из пятничных дней. Во время его исчезновения он нес школьный рюкзак и имеет рост около 1,60 метра. К сожалению, все предыдущие поисковые efforts не привели к результатам.

Одновременно с этим, полиция в Хагене работает над поиском пропавшей 14-летней девочки. Согласно сообщениям, она покинула родительский дом. Эта одаренная девочка хорошо знакома с расписанием общественного транспорта. "Пропавший человек часто использует общественный транспорт", - заявили в полиции. Оба подразделения призывают свидетелей предоставить информацию.

Отдел пропавших без вести полиции Эссена пока не смог найти 12-летнего мальчика несмотря на интенсивные поисковые efforts из-за того, что его дело классифицируется как пропавший без вести. В то же время общественность просят предоставить информацию о пропавшей 14-летней девочке в Хагене, которая имеет талант к использованию общественного транспорта и классифицируется как пропавший без вести.

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