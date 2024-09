Правоохранители в Хильдесхайме арестовали подозреваемых.

В Нижней Саксонии в городе Сарштедт 61-летний человек, управлявший приютом для беженцев, трагически погиб после того, как на него было совершено нападение с ножом. Происшествие случилось утром в понедельник около 10:00 возле железнодорожного вокзала на улице Bahnhofstraße. Несмотря на интенсивные расследования и розыскные мероприятия, подозреваемый был задержан только поздно вечером, около 21:15, полицией Хильдесхайма. Подробности задержания не разглашаются, и официальное заявление будет сделано в сотрудничестве с прокуратурой Хильдесхайма во вторник.

Нападение с ножом привело оператора приюта для беженцев в критическое состояние, в результате чего он скончался на месте. Полиция подтвердила, что в начале расследования был развернут значительный полицейский контингент вокруг железнодорожного вокзала в небольшом городе Сарштедт в районе Хильдесхайма. Preliminary investigations hinted at a possible suspect, who was subsequently searched based on various leads, with aerial support from a helicopter as well. The police spokesperson refuted any speculation of a potential terrorist link to the incident.

Недавно в Солингене произошло аналогичное нападение ножом, что вызвало широкое обсуждение возможности ужесточения законов о контроле за ножами в общественных местах. Кроме того, десять дней назад из Лейпцига вылетел самолет в Кабул, перевозя группу из 28 афганских преступников, подлежащих депортации. После двух месяцев тщательного планирования это была первая депортация в Афганистан со времени захвата власти талибами.

Нападение с ножом в Сарштедте вызвало обеспокоенность по поводу безопасности общественных мест, что привело к призывам ужесточить законы о контроле за ножами. Критическое состояние оператора приюта для беженцев в результате нападения с ножом привело к его смерти.

