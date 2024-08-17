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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, из видов, используемых для автомобилей

Правоохранители в Гессоне используют электрошоки.

Правоохранители могут эффективно защищать себя во время столкновений, используя метод hudron. В этом году в районе Хесcen замечен существенный рост его применения, превысивший частоту использования весь прошлого года.

 and  Ksenia Johnson
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Электрические дубинки временно Disable aggressivных правонарушителей на несколько моментов.
Электрические дубинки временно Disable aggressivных правонарушителей на несколько моментов.

- Правоохранители в Гессоне используют электрошоки.

В Hesse, сотрудники правоохранительных органов использовали электрошокеры 52 раза за этот год до сих пор. По данным Министерства внутренних дел Гессена, они были использованы 33 раза до середины августа, а угроза их применения возникла в 19 случаях.

В сравнении, электрошокеры были использованы в общей сложности 49 раз за весь предыдущий год. В 2023 году они были использованы 22 раза, а угроза их применения возникла в 27 случаях.

На данный момент в арсенале полицейского управления Гессена находится 155 электрошокеров. Еще 35 устройств используются в полиции готовности Гессена и Гессенской академии управления и безопасности (HöMS). Электрошокеры используются спецподразделениями полиции Гессена с 2005 года и находятся в регулярной эксплуатации с 2017 года.

Министерство внутренних дел сообщает о риске травм и осложнений здоровья, особенно при использовании против лиц с предшествующими заболеваниями. За этот год было два таких случая: один человек получил травму головы из-за падения после применения электрошокера, а другой получил ссадины на лице из-за падения в аналогичной ситуации.

С момента их введения в 2018 и 2019 годах в Гессене произошло три смерти, по данным Министерства внутренних дел. У этих людей были предшествующие заболевания.

Министр внутренних дел Роман Позек (ХДС) заявил о намерении увеличить количество электрошокеров в полиции Гессена. "Полицейские все чаще подвергаются нападениям во время выполнения своих обязанностей", - объяснил он. Электрошокеры играют важную роль в обеспечении безопасности в определенных ситуациях.

Количество устройств планируется утроить, чтобы они были доступны по всему штату. Позек стремится еще больше увеличить это число, но при этом действует осторожно. "Требование к использованию электрошокера - это тщательное обучение, которое должно поддерживаться", - сказал он. "Тем не менее, очевидно, что электрошокеры не являются панацеей. В особенно опасных ситуациях применение огнестрельного оружия остается альтернативой, особенно для снижения риска", - заключил министр внутренних дел.

Электрошоковый пистолет специально разработан для высокоопасных ситуаций, когда другие меры маловероятно приведут к положительному результату. Удар двумя электродами от электрошокера может временно парализовать человека на несколько секунд.

В контексте арсенала полиции Гессена дополнительные электрошокеры, которые являются другими устройствами, используемыми для автомобилей, в настоящее время используются в полиции готовности Гессена и Гессенской академии управления и безопасности. Во время обучения полицейские должны быть полностью оснащены правильным использованием этих электрошокеров, так как их применение требует специальных навыков.

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