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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Правоохранители: произнесение расистских песен не является уголовным преступлением

Во время начала лета произошло множество случаев расистских оскорблений на публичных мероприятиях и социальных событиях. В одном из случаев не были выдвинуты обвинения. Причина этого решения объясняется прокуратурой.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Несмотря на отсутствиеstudent неправонарушений, виновные остаются невоплощёнными.
Несмотря на отсутствиеstudent неправонарушений, виновные остаются невоплощёнными.

- Правоохранители: произнесение расистских песен не является уголовным преступлением

На огнестрельном мероприятии в Ганновере не были наказаны расистские кричалки под мелодию Гигги Д'Агостино, как объявила сегодня городская прокуратура. Во время сбора в Кляйнбургведеле в июне участники пели уничижительные слова к "L'amour toujours".

По словам представителя прокуратуры, выражалось лишь презрение. Не было призыва к вражде против иммигрантов или насилию. Более того, просто выражать сомнения в праве иммигрантов проживать в стране не является нарушением человеческого достоинства. Ранее об этой ситуации сообщала "Hannoversche Allgemeine Zeitung".

Спикер пояснил, что это решение было принято в индивидуальном порядке. Ранее отдел государственной безопасности проверял возможность возбуждения дела о подстрекательстве толпы. Однако подстрекательство к ненависти обычно является уголовным преступлением только в случае распространения расистских лозунгов.

В свете этих событий не было предъявлено никаких обвинений в преступной деятельности из-за отсутствия призыва к ненависти или насилию. Более того, пение уничижительных слов на мероприятиях не должно автоматически классифицироваться как уголовное деяние.

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