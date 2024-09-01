- Правоохранители прекратили празднование дня рождения на мототранспорте

Законы были приведены в исполнение, прервав шумное празднование дня рождения на самодельном пивном велосипеде в Гелиове близ Мальчина (озерный район Мекленбурга). Соседи пожаловались на шум, продолжавшийся всю ночь, как указано в полицейском отчете. Полицейские остановили шумную конструкцию, управляемую 57-летним мужчиной, с дополнительной силой в 53 лет, и прекратили ее работу.

Транспортное средство было взято под стражу

Наблюдатели сообщили, что люди занимали транспортное средство, которое имело плоскую поверхность, держатели для пивных кружек и две скамейки, посвященные пиву, отправившись с дня рождения. Тем не менее, транспортное средство было покинуто до прибытия полиции. Тестирование на алкоголь показало результат 0,81% для 57-летнего мужчины и 1,56% для его спутника. Полиция конфисковала транспортное средство и возбудила дело против двух мужчин.

Изначально мужчины были не склонны сотрудничать с полицейскими, но в конечном итоге они подчинились. Полицейское управление теперь расследует мужчин за пьянство в общественном месте и нарушение общественного порядка.

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