- Правоохранители перехватывают бегущую работницу проституционного заведения с угрожающим звуком выстрела.

Полиция в Rostock-Warnemünde задержала мужчину, работника стрип-клуба, который пытался скрыться. 32-летний мужчина подозревался в нападении на 27-летнего клиента и угрозе tanto ему, как и его 45-летнему приятелю с оружием, как заявили власти.

Спор начался, когда посетители клуба отказались покинуть заведение в час закрытия, в 5:00 утра. Во время спора 27-летний мужчина получил легкую травму глаза от 32-летнего.

Прибытие нескольких полицейских машин побудило работника борделя бежать в сторону Kurpark. В свете показаний полиция имела основания полагать, что он все еще вооружен. Был произведен предупредительный выстрел, прежде чем беглеца удалось задержать.

Позднее проверки показали, что у него нет оружия, как сообщалось властями.

В хаотической ситуации в ночном клубе были вовлечены несколько мужчин и мальчиков, в том числе посетители клуба. После инцидента 32-летний подозреваемый, мужчина, работающий в клубе, пытался скрыться с мужчинами и мальчиками в Kurpark.

Читайте также: