- Правоохранители обращаются к владельцу собаки, который держит оружие.

В парковочной зоне, расположенной в Гроссе-Герау, 65-летний мужчина угрожал полицейским огнестрельным оружием примерно в 6 часов вечера. Затем он попытался скрыться, сев за руль автомобиля. В ответ офицеры открыли огонь, целясь в шины автомобиля, чтобы взять ситуацию под контроль. Согласно совместному заявлению прокуратуры и полиции, было произведено несколько выстрелов. В конечном итоге мужчина был арестован. Он и двое офицеров получили незначительные травмы во время инцидента. После ареста огнестрельное оружие было конфисковано. Сотрудники уголовного розыска в настоящее время расследуют дело, стремясь получить больше информации о деталях инцидента.

65-летний мужчина пытался скрыться с места происшествия на другом автомобиле, который также был целью офицеров. Позже, во время расследования, другие автомобили на парковке были проверены на наличие потенциальных улик.

Читайте также: