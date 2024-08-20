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ПанорамаНовостиЗащита окружающей среды

Правоохранители демонтируют обширную контркультурную общину в Харце

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Сотрудники правоохранительных органов задержали участников, разобрали палатки и переместили...
Сотрудники правоохранительных органов задержали участников, разобрали палатки и переместили автомобили.

Правоохранители демонтируют обширную контркультурную общину в Харце

Эта группа, у которой есть слабость к природе, просто хочет расслабиться у костра. К сожалению, они решают разбить лагерь в заповеднике дикой природы, что не находит понимания у немецких правоохранительных органов.

Полиция была вынуждена вмешаться и разогнать большую группу в Гарце ранним утром в понедельник, якобы организованную сотнями членов так называемой "Радужной семьи", как сообщает NDR. В результате вмешательства крупный костер не был разведен в лесном заповеднике, чтобы отметить полнолуние и их сбор.

"Риск лесного пожара реальный, несмотря на недавние дожди", - предупредила в понедельник вечером начальник безопасности Гёттингена Марлис Дорниден. Др. Александр Зайпа, окружной администратор, добавил: "Кamping в заповеднике строго запрещен. Это относится ко всем, в том числе последователям 'Радужной семьи'". К сожалению, не все участники последовали предупреждениям.

Округ Гослар уже объявил о крупной операции на выходных. Hundreds of police officers were deployed to persuade the peaceful but determined group to leave the area. Vehicles parked in the wild were towed away, and tents were removed.

"Оставьте след"

Эвакуация проходила в основном без инцидентов, но многие из тех, кто был там, не хотели покидать лагерь добровольно. В конце концов, правоохранительным органам пришлось физически удалить нескольких участников. Ранее округ пытался найти взаимовыгодное решение, но переговоры не увенчались успехом.

Согласно сообщениям СМИ, многие из тех, кто собрался в лесу, не считали себя угрозой для леса. Участник, цитируемый в "Harzkurier", сказал, что очаги были хорошо защищены, и что было много воды.

Участник, интервьюированный газетой "Bild", также выразил удивление по поводу операции полиции: "Каждый новый получает инструкцию, частные костры запрещены". Обычный большой костер будет заменен на меньший. Другой участник сказал "Bild": "Мы любим природу, мы не оставляем следа. Потому что мы берем не только свой мусор, но и мусор, который там уже давно был".

Последователи "Радужной семьи" собираются раз в год в уединенном месте. Движение началось в США, где на этих мероприятиях часто собираются тысячи человек. Их децентрализованная структура часто приводит к трениям с властями, так как они не могут найти ни контактных лиц, ни ответственных individuals для общения.

Несмотря на акцент группы на оставление следа и ответственном обращении с огнем, разбивка лагеря в заповеднике дикой природы нарушает немецкое законодательство. Чтобы предотвратить экологический ущерб и потенциальные лесные пожары, власти приняли необходимые меры для защиты окружающей среды.

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