- Правительство устанавливает в кабинете безруковые зоны

После инцидента в Солingen министр внутренних дел SPD Георг Майер ожидает решения от кабинета Тюрингии по вопросу безоружных зон. Он заявил во время эфира MDR, где кандидаты на выборы в ландтаг отвечали на вопросы зрителей, что варианты для общин введения таких зон планируется расширить.

Кабинет стремится создать необходимую правовую базу уже во вторник, что позволит районам и самоуправляемым городам самостоятельно принимать решения о введении зон без ножей и огнестрельного оружия, пояснил Майер, выступая в качестве кандидата от SPD на выборах в ландтаг.

В свою очередь, кандидат от ХДС Марио Войт заявил, что Германия уже имеет "самые строгие в мире законы о оружии". По его мнению, решение проблемы заключается в усилении видеонаблюдения и оснащении всех полицейских служебными видеокамерами.

Встреча кандидатов затронула разные аспекты политики ландтага. Однако некоторые зрители остались недовольны ответами политиков, посчитав их недостаточно ясными.

Во время эфира MDR Майер заявил, что планируется предоставить общинам возможность введения безоружных зон в рамках предложенной кабинетом Тюрингии правовой базы. В ответ на слова Майера Войт подчеркнул, что Германия уже имеет одни из самых строгих законов о оружии в мире.

Читайте также: